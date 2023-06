C'est ce qu'a révélé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lors d'une conférence de presse, jeudi. Fady Dagher, directeur de l'organisation, a toutefois appelé à la prudence : si les nombres en septembre et octobre sont toujours les mêmes, peut-être pourrons-nous parler de succès. Mais pour l’instant, il est trop tôt.

Entre le 1er janvier et le 31 mai, le SPVM a compté 40 événements impliquant des décharges d'armes, comparativement à 58 pour la même période en 2022. Trois meurtres et 16 tentatives de meurtre avec une arme à feu ont eu lieu dans la métropole en 2023, alors qu'à pareille date l'an dernier, ces chiffres s'élevaient respectivement à 6 et 20.

Les policiers ont également saisi davantage d'armes : 367 durant les cinq mois de 2023, une augmentation de plus de 40 % par rapport à l'an dernier. Ces armes de poing et semi-automatiques ont été trouvées dans le cadre d'enquêtes criminelles ou de patrouilles actives.

Pour ceux et celles qui continuent à vouloir utiliser l’arme à feu et tirer à Montréal, le SPVM va les attraper, va les arrêter, peu importe où est-ce qu’ils vont être , a lancé le chef de police.

Cibler les personnes à risque

Le SPVM explique ces résultats encourageants en partie par sa nouvelle stratégie, qui consiste à cibler certains individus susceptibles de commettre un acte criminel.

L’année dernière, je pense qu’on avait focussé sur les têtes dirigeantes des organisations et c’était nécessaire , a déclaré Fady Dagher. L’évolution de notre stratégie, c’est qu’on va aller, maintenant, plus focusser sur l’individu qui porte des armes pour faire sa criminalité. Et lui, on ne va pas le lâcher.

Avec la nouvelle approche policière, mise en branle en avril, une équipe de spécialistes multidisciplinaire se réunit pour identifier les individus à risque, y compris ceux qui ont été victimes de violence et pourraient vouloir se venger, afin de déterminer les mesures à entreprendre avec ces individus.

Nous avions une unité pour la prévention, une unité pour les drogues, une unité pour les armes, a expliqué David Shane, inspecteur et directeur aux communications du SPVM, en point de presse. Maintenant, nous prenons des personnes de chacune de ces unités et nous les apportons à la même table.

Selon M. Dagher, des arrestations ayant eu lieu les 5 et 26 avril dans une vaste affaire de véhicules volés ont notamment contribué à la baisse du nombre de fusillades.

Une série de mesures

Dans les dernières années, la montée de la violence armée, tout particulièrement dans la métropole, a forcé Québec à multiplier les investissements pour combattre le phénomène. Une récente compilation effectuée par Radio-Canada révèle que plus d’un demi-million de dollars ont été alloués à cette lutte depuis l’automne 2021.

Cette somme inclut notamment une aide de 250 millions de dollars sur cinq ans, annoncée en août dernier  (Nouvelle fenêtre) , pour permettre entre autres l’embauche de 450 policiers et de 50 travailleurs sociaux.

L’École nationale de police a également pu ajouter 72 places par an à son programme de formation grâce à une entente conclue avec le gouvernement.

La stratégie policière CENTAURE, lancée en 2021, mobilise quant à elle plusieurs corps policiers afin de neutraliser des activités criminelles telles que le trafic d'armes.

Le bilan 2022 du SPVM , dévoilé la semaine dernière, montre une tendance à la hausse en ce qui a trait aux tentatives de meurtre par arme à feu et aux décharges d'armes à Montréal depuis 2017, mais une légère baisse entre 2021 et 2022.

Le nombre de crimes contre la personne, notamment les homicides, les voies de fait et les agressions sexuelles, a toutefois grimpé de 21,6 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

Encore cette année [le problème] de la violence armée contribue au portrait observé, indique le rapport. En effet, la moitié des homicides et 60 % des tentatives de meurtre commis sur le territoire du SPVM en 2022 impliquaient la présence ou l’utilisation d’une arme à feu.

Lors de la conférence presse de jeudi, Fady Dagher a tenu à assurer à la population que la ville reste sécuritaire. Les données obtenues pour le début de l'année ne sont cependant pas nécessairement garantes des prochains mois, a-t-il reconnu.