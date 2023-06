Horizon-Santé Nord: un dernier bilan pour Dominic Giroux

Depuis bientôt une année, il manque en moyenne 30 infirmiers et infirmières autorisés, neuf infirmiers et infirmières auxiliaires autorisés et six préposés aux services de soutien à la personne durant les quarts de jour et de nuit, constate Dominic Giroux.

Bien que la situation demeure précaire, la tendance des derniers mois démontre une amélioration , souligne-t-il.

« Nous avons recruté 845 employés au cours du dernier exercice alors que 507 ont quitté l’organisation. » — Une citation de Dominic Giroux, président-directeur général sortant de l’hôpital Horizon Santé-Nord

Lors de la dernière année, HSN a effectué 15 113 interventions chirurgicales, davantage que durant les deux années précédentes marquées par la pandémie de COVID-19. Ces interventions demeurent toutefois inférieures aux 15 846 effectuées en 2019-2020, admet M. Giroux.

Nommé à la tête de l'Hôpital Montfort, Dominic Giroux a offert son dernier bilan de l'hôpital Horizon Santé-Nord lors de l'assemblée générale annuelle. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté : Hôpital Montfort

Par ailleurs, des 4 637 patients qui figurent sur la liste d'attente d'une intervention chirurgicale de l'hôpital Horizon Santé-Nord, 147 d'entre eux sont des cas cancer.

Concernant les urgences, les temps d’attente ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la dernière année , à l’instar de l’ensemble des services d’urgences de la province, souligne M. Giroux.

« Qu’un patient qui doit être hospitalisé attende 20, 30 voire 40 heures aux urgences pour un lit n'est pas sécuritaire et ce n’est pas acceptable. » — Une citation de Dominic Giroux, président-directeur général sortant de l’hôpital Horizon Santé-Nord

Faire face aux dépendances

La docteure Tara Leary, médecin responsable régionale des toxicomanies de l'hôpital, a noté que son équipe avait traité 447 cas de surdoses d'opioïdes l'année dernière. Cela fait les manchettes tous les jours , ajoute-t-elle.

« Notre bureau de santé est confronté à un taux de mortalité par surdose qui frôle le triple de la moyenne provinciale. » — Une citation de Tara Leary, médecin responsable régionale des toxicomanies de l'hôpital Horizon Santé-Nord

Alors que 25 % des visites répétées à l'hôpital pour toxicomanie provenaient de personnes dépendantes aux opioïdes, 50 % concernaient la dépendance à l'alcool, précise la docteure Leary.

Nous sommes confrontés à une population qui est aux prises avec des dépendances à une variété de substances , indique-t-elle.

Depuis sa mise en service en 2021, l'unité de médecine spécialisée en toxicomanie de HSN a soigné 1 200 patients, explique-t-elle.

Le défi démographique

La docteure Jo-Anne Clarke, directrice médicale du Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est, a quant à elle abordé la question du defi lié au vieillissement de la population. Les professionnels de la santé doivent s’adapter à cette réalité , croit-elle.

Selon la gériatre Jo-Anne Clarke, il est impératif que les professionnels de la santé adaptent leurs pratiques à une population vieillissante. (Photo d'archives) Photo : CBC/Angela Gemmill

L’espérance de vie d'une personne née aujourd'hui est de 84 ans , a-t-elle affirmé.

Puisque les gens vivent plus longtemps, ils sont plus susceptibles de faire face à des maladies chroniques et à la démence, martèle-elle.

« Les taux de démence vont doubler au cours des huit prochaines années et tripler au cours des 30 prochaines, et c’est de cette population que nous devrons nous occuper. » — Une citation de Jo-Anne Clarke, directrice médicale du Centre gériatrique spécialisé du Nord-Est

Et jusqu'à présent, nous n'avons pas changé la façon dont nous fournissons des soins ou dont nous formons nos professionnels de la santé , s’inquiète-t-elle.

Selon elle, les professionnels de la santé devront examiner tout ce qui touche la qualité de vie d'un patient âgé, qu’il s’agisse de sa capacité à marcher ou à se déplacer. Pour ce faire, ils doivent travailler de concert avec les aidants familiaux, conclut-elle.

Avec les informations de Kayla Guerrette de CBC