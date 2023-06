La vérification des reçus irrite les clients de Loblaw

John McCracken a été choqué lorsqu’il a vu un panneau qui avisait la clientèle que le magasin Atlantic Superstore, où il fait ses courses, allait conduire de telles vérifications.

John McCracken était insulté de voir que des affiches l'avisant qu'une vérification de son reçu était possible à Halifax. Photo : (David Laughlin/CBC)

J’étais dégoûté. Pour moi, c’est le comble de l’insulte après les augmentations des prix à l’épicerie , témoigne-t-il, faisant référence aux allégations que des épiciers ont tiré profit de la forte inflation, ce que nie la compagnie.

Cela vous fait sentir comme un criminel. Je ne sais pas ce qui a poussé Loblaw à faire ça , indique pour sa part Zain Ismail, qui fréquente un magasin Zhers à Windsor, en Ontario.

D’autres clients se sont plaints à CBC de cette nouvelle pratique en vigueur depuis environ deux semaines. Les panneaux ont disparu des épiceries et Loblaw n’a pas voulu dire si la pratique a été abandonnée.

« S'il vous plaît, préparez-vous à présenter votre reçu avant de sortir à des fins de validation et pour maintenir une exactitude des inventaires », peut-on lire sur cette affiche. Photo : Gracieuseté John McCracken

Radio-Canada a pu constater qu’au magasin Atlantic Superstore de Moncton, au Nouveau-Brunswick, des employés étaient encore chargés de vérifier les reçus à la sortie des caisses en libre-service.

Contrer le fléau des vols

Dans une déclaration écrite, Loblaw a indiqué que les panneaux ont été installés dans certains magasins pour informer les clients des changements en vigueur dans ces succursales. Les panneaux indiquaient que la présentation du reçu avait pour objectif de valider et de maintenir l’exactitude des inventaires .

L’avocate criminaliste Kyla Lee explique que l’exactitude des inventaires est une façon de dire qu’il y a beaucoup de vol à l’étalage et que la vérification des reçus a pour but de décourager les criminels.

Selon le Conseil canadien du commerce au détail, le vol à l’étalage serait en hausse en raison de l’inflation, de la montée de certaines organisations criminelles et de l’augmentation de la valeur des biens volés sur le marché de la revente. L'organisme n'a toutefois pas de données précises à ce sujet.

Statistique Canada a indiqué que les prix à l’épicerie avaient augmenté de 9,1 % en avril comparativement au même mois en 2022.

Les clients ne sont pas obligés de s’y conformer

Selon l’avocate Kyla Lee, les mesures prises par les commerces comme Loblaw n’ont pas force de loi et les clients ne sont pas obligés de s’y conformer.

Leurs demandes pourraient entraîner des recours légaux, y compris des plaintes liées aux droits de la personne. En effet, Mme Lee croit que cela pourrait mener à du profilage racial ou à d’autres discriminations.

Des employés sont chargés de vérifier les reçus de caisse dans certains magasins de la chaîne Loblaw. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / Juanmonino

Elle précise qu’un client peut refuser de montrer son reçu et que les employés ne peuvent exiger de vérifications seulement s’ils ont été témoins qu’une personne a commis une infraction.

Ces pratiques sont aussi mauvaises pour l’image publique, croit Bruce Winder, un consultant spécialisé dans le commerce au détail.

« Cela envoie un message négatif aux consommateurs, que les commerces ne leur font pas confiance. » — Une citation de Bruce Winder, consultant spécialisé dans le commerce au détail

La disparition rapide des panneaux au magasin d’Halifax, après des réactions négatives sur les médias sociaux, réjouit John McCracken. C’est une petite victoire , dit-il.

Loblaw n’est pas la seule compagnie à vérifier les reçus.

Walmart a commencé à le faire en 2019. Dans une déclaration, Walmart Canada indique utiliser une variété de mesures pour gérer et prévenir les vols qui peuvent inclure la vérification des reçus , a déclaré la porte-parole Felicia Fefer.

Costco peut le faire systématiquement, car elle le demande à ses clients dans une entente écrite lorsqu’ils deviennent membres.

L’impact des caisses en libre-service

De plus en plus d’épiceries permettent aux clients d’utiliser des caisses en libre-service. Certaines études ont démontré que ce système peut mener à des vols, à la fois intentionnels ou non.

De plus en plus de commerces se dotent de caisse en libre-service. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / mtreasure

Bruce Winder souligne que les voleurs peuvent y voir une occasion en or.

C’est beaucoup plus facile de voler lorsque vous balayez les prix vous-même , note-t-il.

Le Conseil canadien du commerce au détail n’a pas de données sur les vols à ces caisses, mais indique travailler avec les détaillants pour trouver des stratégies afin de limiter les pertes. L’organisme ne mentionne pas si cela inclut la vérification des reçus de caisse.

D’après un reportage de Sophia Harris, de CBC