La fumée des feux de forêt recouvre l’intérieur de la Colombie-Britannique

Selon le Service de lutte contre les feux de forêt de la province, BC Wildfire, il s’agit de la fumée de grands incendies qui brûlent dans le nord-est de la Colombie-Britannique qui se dirige à présent vers les communautés situées plus au sud.

Kamloops, Williams Lake et Prince George seront notamment touchées.

Selon Environnement Canada, la fumée des incendies de forêt peut être nocive pour la santé, même si les concentrations sont faibles. L’agence fédérale recommande à la population de prendre des mesures pour réduire l’exposition à la fumée.

Par ailleurs, selon BC Wildfire, la province est toujours dans une situation délicate en ce qui concerne le risque d’incendie.

Le Service attend jusqu’à 20 millimètres de pluie dans certaines parties de la Colombie-Britannique au cours des prochains jours, ce qui pourrait aider à court terme.

Cela ne suffira pas à réduire les risques à l'approche des mois de juillet et d'août, qui sont généralement les mois les plus chauds et les plus secs , a affirmé un responsable du Service, Cliff Chapman.

Les averses des derniers jours près de Dawson Creek ont contribué à calmer l’incendie de West Kiskatinaw River, qui brûle sur environ 250 kilomètres carrés près de Tumbler Ridge.

Par contre, l’incendie de Donnie Creek, situé au nord de Fort St John, n’a reçu que peu de pluie. Il recouvre une superficie de plus de 4800 kilomètres carrés.

Jeudi matin, 83 feux de forêt étaient actifs en Colombie-Britannique, dont 32 qui n’étaient pas maîtrisés.