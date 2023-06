La N.-É. veut établir un plan pour garantir des repas dans les refuges

Lorsque les organismes sans but lucratif Adsum for Women and Children et Welcome Housing ont accepté de transformer un hôtel de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, en le plus grand refuge de la province, ils savaient que les personnes qu'ils logeraient auraient aussi besoin de manger.

Mais il n'y avait ni argent ni plan pour leur fournir de la nourriture. Malgré cela, les deux groupes ont décidé de puiser dans leurs propres fonds pour acheter des collations et des fruits frais, puis des repas complets.

Nous nous sommes débrouillés , dit Sheri Lecker, la directrice générale d'Adsum. Nous avons fait ce qu’il fallait faire.

Elle précise que plusieurs entreprises locales aident et fournissent des produits d'épicerie, des aliments surgelés ou des plats préparés.

Aujourd'hui, les quelque 90 résidents du refuge The Bridge, qui a ouvert ses portes ce printemps à l'hôtel DoubleTree de Hilton près du pont Macdonald, ont accès à des repas chauds ou des dîners surgelés réchauffés.

Chaque étage de l'ancien hôtel est aussi équipé de stations libre-service incluant un grille-pain, un four micro-ondes, une cafetière et une bouilloire. Ces stations offrent toujours du pain et des condiments, du gruau et des collations.

Sheri Lecker dit que des stations libre-service offrant de la nourriture de déjeuner sont disponibles à chaque étage du refuge The Bridge. Photo : Gracieuseté de Sheri Lecker

Nous savons à quel point il est important que les gens mangent , admet Sheri Lecker.

Adsum et Welcome Housing étaient prêts à absorber le coût du service de repas, mais le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a promis de rembourser ces organismes.

« De la même manière que les gens ont besoin d'un abri où rester, ils ont aussi besoin de nourriture. » — Une citation de Sheri Lecker, directrice générale d' Adsum

Joy Knight, directrice générale de la division du soutien à l'emploi et de l'aide au revenu de la province, s’y est engagée. Elle est aussi en discussion avec d'autres refuges de la province pour connaître leur besoin et voir quel genre de système peut être mis en place pour nourrir plus facilement les sans-abris de la Nouvelle-Écosse.

Nous examinons comment nous fournissons un soutien alimentaire au refuge , dit-elle. C'est un processus ponctuel en ce moment. Certaines organisations utilisent des fonds de la province, d'autres font des collectes de fonds, ce n'est pas une approche uniforme.

Joy Knight espère vraiment que les consultations en cours vont aider à mettre en place un programme qui fait une différence.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse paie 10 millions $ pour louer les 190 chambres de l'hôtel DoubleTree de Hilton du 1er mai au 24 mars 2024. L'édifice abrite maintenant le refuge The Bridge. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Elle dit que ce qui s’est passé au refuge The Bridge, était une excellente occasion pour nous de réfléchir à la manière dont nous pouvons mieux soutenir le secteur.

Sheri Lecker rapporte que fournir de la nourriture a eu un impact important sur beaucoup de ceux qui appellent maintenant The Bridge leur domicile temporaire. Elle a entendu des membres du personnel qui lui ont dit qu'il y avait des gens qui pleuraient de joie en voyant leur repas .

Vous savez, la nourriture en dit long sur qui nous sommes et à quel point nous nous sentons valorisés , dit-elle. Et je pense que les gens savent quand la nourriture est préparée avec soin, avec amour et attention.