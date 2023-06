Fin des moyens de pression au RTC : l’affichage revient sur les autobus

Ce retour survient alors que RTC annonçait la veille qu'il envisageait des recours légaux pour faire cesser ces moyens de pression.

Le Regroupement des organismes de personnes handicapées alléguait que l'interruption de ces services contrevenait aux déplacements sécuritaires d'une partie de la clientèle handicapée. Il donne en exemple le cas d’une personne aveugle de 14 ans qui a manqué son arrêt, ne sachant pas que le système d’annonce sonore était suspendu.

En mettant fin à ces moyens de pression, le Syndicat des employés du transport public du Québec métropolitain (SETPQM) dit vouloir donner le plus de chances possible aux négociations dans l'espoir d'en arriver à une entente avant le déclenchement possible d'une grève.

Plusieurs dates de négociation ont été ajoutées depuis l’annonce de la grève et le début de nos moyens de pression, ce qui nous donne espoir d’en arriver à une entente d’ici le 30 juin , relate Hélène Fortin, présidente du syndicat, par voie de communiqué.

À défaut d'une entente ou de progrès suffisants dans les discussions, les chauffeurs menacent de débrayer du 1er au 16 juillet prochains, en plein Festival d'été.

L’opposition dénonce la décision du Tribunal

Le chef de l'opposition officielle à la Ville de Québec, Claude Villeneuve, s’ajoute à la liste de ceux qui dénoncent la décision du Tribunal administratif du travail qui ne considère pas le RTC comme étant un service essentiel. Ce qui implique que les chauffeurs ne seraient donc pas tenus d'offrir un service en cas de grève.

On ne peut pas laisser ça s'installer comme un précédent. C'est trop dangereux. Il faut absolument aller en révision judiciaire , dénonce-t-il en point de presse.

Claude Villeneuve croit que la piétonisation du Vieux-Québec complique les déplacements de bien des touristes. Photo : Radio-Canada / Louise Boisvert

Il craint que la grève ajoute à la complication des déplacements dans les quartiers centraux pendant la haute saison touristique. La Ville est très vulnérable en ce moment dans le contexte où il y a tous ces travaux et ses entraves à la mobilité, en plus d'avoir un certain niveau d'incertitude, par rapport au niveau de service qu'on va pouvoir s'attendre du RTC durant le Festival d'été , souligne le chef de Québec d’abord.

Claude Villeneuve aurait aimé que l'accélération des négociations arrive plus tôt pour s’assurer d’un règlement rapide du conflit de travail.