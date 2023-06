Quel avenir pour le Centre Canadian Tire après le déménagement des Sénateurs?

Les Sénateurs d'Ottawa ont en principe un nouveau propriétaire et l'on s'attend à ce que l'équipe déménage prochainement dans un stade plus central, laissant les résidents et les entreprises situés près du Centre Canadian Tire s'interroger sur « la vie, après les Sénateurs ».

Il est certain que nous craignons de perdre toute cette activité supplémentaire , déclare Kate Rutledge, propriétaire et gérante du Zak's Diner sur la promenade Terry Fox. Nous avons une grande affluence avant le début du match et parfois, quelques clients supplémentaires après , explique-t-elle.

Au-delà de l'aspect commercial, Kate Rutledge affirme que si les Sénateurs quittent le site actuel de l'extrémité ouest de la ville, l'excitation d'avant-match et les plaisanteries entre partisans rivaux lui manqueront.

Le Zak's a également bénéficié d'événements non liés à la Ligue nationale de hockey (LNH), tels que des concerts et d'autres spectacles, ajoute Mme Rutledge.

« Nous recevons beaucoup de familles avec des enfants déguisés en princesses, etc. C'est amusant et cela nous manquera certainement. » — Une citation de Kate Rutledge, propriétaire et gérante du Zak's Diner

Quant à ce qu'elle aimerait pour le futur de l'aréna, Mme Rutledge espère que le site continuera de recevoir des concerts et des spectacles pour les familles, et qu'il accueillera des installations sportives et récréatives.

De grandes vedettes avec de grands appétits

Tanya Aramouni, directrice générale de Fratelli sur la promenade Terry Fox, explique que son restaurant a bénéficié d'un flux constant d'affaires grâce à l'accueil et à la restauration d'équipes de la LNH en visite. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Les propriétaires actuels des Sénateurs ont travaillé sur le remplacement de l'aréna de Kanata, vieux de 27 ans, et ont conclu un accord il y a environ un an pour tenter de construire un nouveau centre sur les plaines LeBreton, à la périphérie du centre-ville.

Aucun membre du groupe dirigé par Michael Andlauer n'a fait de commentaire depuis l'annonce de l'achat provisoire des Sénateurs, mardi, et encore moins sur ce que cela pourrait signifier pour l'avenir du Centre Canadian Tire.

La Commission de la capitale nationale (CCN) n'a pas confirmé non plus si elle avait rencontré M. Andlauer, mais a déclaré par écrit : Nous sommes impatients de travailler avec M. Andlauer et ses partenaires sur un contrat de location pour un futur centre d'événements majeurs sur les plaines LeBreton .

À la différence de Zak's, le gérant de Fratelli Kanata soutient que les foules d'avant-matchs ne constituaient pas traditionnellement une part importante de son activité, mais que l'accueil et la restauration des équipes de la LNH en visite l'étaient.

Le Centre Canadian Tire à Kanata, dans l'ouest d'Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Nous avons les glucides qu'ils recherchent et nous distribuons de grosses portions aux joueurs , explique Tanya Aramouni, directrice générale du restaurant.

Un expert estime qu'un centre culturel est nécessaire, pas un centre commercial

Un centre accueillant des concerts et d'autres attractions semble très plausible, selon Barry Nabatian, expert du marché local de la vente au détail et du logement au sein de la société Shore-Tanner and Associates.

Étant donné que la zone autour du Centre Canadian Tire comprend déjà Tanger Outlets et Kanata Centrum, il doute que le site soit propice à des boutiques et des magasins.

« Certains commerces seront peut-être nécessaires, mais pas beaucoup, car Kanata est actuellement surchargée de commerces. » — Une citation de Barry Nabatian, expert du marché local de la vente au détail et du logement chez Shore-Tanner and Associates

Avec une superficie de 17 hectares, le site du Centre Canadian Tire est comparable à l'ensemble du parc Lansdowne et offre une occasion de développement unique pour les résidents de l'ouest de la ville.

Barry Nabatian, expert du marché de la vente au détail, estime que le secteur n'a pas besoin de plus de commerces, mais plutôt de logements et de centres culturels et de loisirs. Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Ce dont Kanata a besoin, en plus des logements, ce sont des centres culturels, ainsi que des zones de loisirs et de détente , suggère M. Nabatian, avant de préciser que même ces derniers n'occuperont pas tout l'espace .