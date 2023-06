Habituer les ours à la présence humaine est risqué, selon des experts

En cette période de l’année, les ours du parc national du Mont-Riding sont particulièrement actifs et de nombreux visiteurs tentent de les apercevoir. Des experts conseillent aux visiteurs de garder leurs distances et de prendre des précautions pour éviter que les ours ne s’habituent à la présence des humains.

Le responsable de l'organisme des Amis du parc national du Mont-Riding, George Hartlen, indique qu'il n'est pas rare de voir des voitures garées sur l'autoroute 10, qui traverse le parc national, dans l'espoir de voir des ours.

Toutefois, habituer un ours à la présence humaine lui enseigne que l’humain n’est pas dangereux, avertit-il.

Ces animaux peuvent devenir trop à l'aise autour des gens et des voitures, ce qui peut mettre tout le monde en danger, explique M. Hartlen.

Il est déjà arrivé que des automobilistes s’arrêtent soudainement sur l'autoroute après avoir repéré un ours et menacent de provoquer de graves accidents, raconte-t-il.

George Hartlen explique que les ours sortent en pleine force ces temps-ci puisqu’ils essaient de reprendre leur poids après l’hiver. Ils peuvent ainsi être très facilement observés sur le long de l’autoroute.

Prenez des photos si vous le souhaitez, mais n'encouragez évidemment pas les ours à venir vers les véhicules ou les autoroutes , avertit-il.

Selon George Hartlen, responsable de l'organisme des Amis du parc national du Mont-Riding, prendre des photos d'un ours à distance depuis sa voiture est bien, mais les encourager à se rapprocher est une mauvaise idée. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

De plus, les visiteurs ne devraient jamais quitter leur véhicule lorsqu’ils repèrent ces animaux sauvages ou utiliser de la nourriture pour les inciter à se rapprocher.

Le coordonnateur de la géomatique au parc national du Mont-Riding, Sean Frey, explique que les bords de route du parc sont un bon endroit pour les apercevoir puisqu’ils sont l'un des premiers endroits à offrir de la verdure, des herbes luxuriantes et des pissenlits , ce qui attire les ours affamés après l'hibernation.

Il prévient toutefois que les ours peuvent être rapides et qu’il n’est pas rare qu’ils soient tués ou blessés en traversant des routes fréquentées.

La couleur sombre de leur pelage rend également difficile de voir un ours en mouvement, surtout au crépuscule ou à l'aube. Les limites de vitesse dans le parc sont en place pour cette raison, explique Sean Frey.

D’après Sean Frey, les ours du parc national du Mont-Riding ont été abondants au cours des dernières années et pas mal d’oursons ont été aperçus cette année. Photo : Radio-Canada / Chelsea Kemp

Les risques de s’habituer aux humains

Selon la propriétaire du refuge Black Bear Rescue Manitoba, Judy Stearns, le comportement humain est le principal facteur qui mène des oursons au refuge.

L’une des causes les plus fréquentes est une collision entre un véhicule et la mère ours, explique-t-elle. Elle et son équipe s’occupent à l’heure actuelle de sept oursons orphelins.

« En fin de compte, lorsque les ours s'habituent [aux humains], très souvent cela conduit les oursons à devenir orphelins. » — Une citation de Judy Stearns, propriétaire du refuge Black Bear Rescue Manitoba

Lorsque les ours se nourrissent aux mangeoires à oiseaux ou dans des bacs à ordures non sécurisés, cela peut mener à une accoutumance à la présence humaine, avertit-elle.

Nous voulons que les ours demeurent sauvages, dans les bois et loin des gens , fait valoir Judy Stearns. L'ours finira par payer pour le comportement des humains quand ils deviendront trop familiers avec eux.

Afin d'éviter les rencontres avec des ours, les visiteurs du parc national du Mont-Riding sont invités à s’informer sur l’observation d'animaux sauvages, les fermetures de routes ou de sentiers en visitant le centre des Amis du parc national du Mont-Riding, le centre d'information du parc ou sa page web.

Avec les informations de Chelsea Kemp