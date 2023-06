Des militants LGBTQ+ dénoncent des demandes d’injonction qui les « réduisent au silence »

Trois demandes d'injonction

Selon les documents judiciaires, la première ordonnance de protection a été déposée le 18 octobre 2022. Elle stipule que Claire Pearen et ses amis ont accosté verbalement la requérante et un prédicateur de rue à l’extérieur du centre commercial City Centre. La requérante affirme avoir craint pour sa sécurité en raison du harcèlement et de l’intimidation publique qu'aurait faite Claire Pearen.

Claire Pearen a nié ces accusations et une ordonnance est restée temporairement en vigueur jusqu'au 8 mars 2023. La Cour du Banc du Roi a annulé l’injonction et la plaignante a consenti à y mettre fin.

Trois semaines plus tard, une autre femme, qui a été vue avec des prédicateurs de rue, a déposé une autre demande d'ordonnance de protection. Chaque fois que mes amis et moi allons au centre-ville, Claire [Pearen] et ses amis viennent nous harceler , indique la chrétienne évangélique Olga Polgornaja, dans sa demande du 30 mars.

Elle affirme que la militante lui cause de la détresse émotionnelle en criant, en dansant autour d’elle avec de la musique forte et des pancartes tout en agitant ses mains devant son visage. Olga Polgornaja dit craindre que Claire Pearen trouve son adresse et la confronte chez elle.

Le 12 mai, le juge Thomas Rothwell, de la Cour du Banc du Roi, a rejeté la demande. Selon lui, il n’y a aucune indication que Claire Pearen représente un risque légitime ou qu'elle ait déjà essayé de se rendre au domicile d’Olga Polgornaja.

« Ce sont deux groupes qui ont des opinions contraires et qui les expriment avec force. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une utilisation appropriée d'une ordonnance de protection. » — Une citation de Thomas Rothwell, juge de la Cour du Banc du Roi

Olga Polgornaja a déposé une nouvelle demande 18 jours plus tard, le 30 mai. Selon elle, le rejet de sa première demande d'ordonnance de protection était une erreur.

Dans les documents qu'elle a déposés en cour, Claire Pearen nie avoir proféré des menaces ou tenté de nuire à qui que ce soit. Elle indique que son objectif est de contrer les messages haineux à l'encontre des personnes LGBTQ2S+ exprimés par les prédicateurs de rue.

Une mauvaise utilisation du système judiciaire, dit un avocat

Une des organisatrices, Erynn Christie, explique que d’autres petites manifestations ont lieu à certains endroits où les prédicateurs de rue évangélisent. Toutefois, explique-t-elle, si des ordonnances de protection empêchent Claire Pearen de se trouver à moins de 200 mètres des requérantes, sa participation est limitée, ce qui pourrait conduire à la fin des manifestations.

« C'est réduire au silence la voix de Claire [Pearen] et la voix du "Coin de la Fierté" dans son ensemble. » — Une citation de Erynn Christie, organisatrice du « coin de la Fierté »

Selon Avnish Nanda, l’avocat de Claire Pearen, les demandes d'injonctions répétées sont un détournement du système judiciaire en vue de l'utiliser comme arme.

Il affirme que, puisque Claire Pearen est une des organisatrices principales du coin de la Fierté , cela a des répercussions importantes sur l’organisation.

Notre système judiciaire est si lent qu'avant que [la demande d'ordonnance] ne parvienne à un juge pour déterminer si elle est juste ou non, une ordonnance de protection est en place pendant quatre à huit mois pour empêcher les activités du "coin de la Fierté" , souligne-t-il.

Dans sa réponse à la deuxième demande d'injonction, Claire Pearen affirme que les demandes constituent une tentative coordonnée d’empêcher ses manifestations, ce qu’Olga Polgornaja nie.

Une audience concernant la deuxième demande d'ordonnance de protection d'Olga Polgornaja devait avoir lieu lundi, mais elle a été reportée au 5 juillet afin que son avocat puisse y assister.

Avec les informations de Madeline Smith