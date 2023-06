L’avis d’évacuation est maintenu à Lebel-sur-Quévillon

Près de deux semaines après avoir reçu un avis d’évacuation, les Quévillonnais et Quévillonnaise ne peuvent pas encore retourner à leur domicile.

Le monde est parti avec une petite valise. Ils sont partis en pensant qu’ils reviendraient au bout de deux jours. Moi-même, c’est ça que je pensais. On est rendu à 12 , se désolait mercredi le maire de Lebel-sur-Quévillon. Invité à l’émission Ça vaut le retour, Guy Lafrenière indiquait que ses citoyens ont hâte de savoir quand ils pourront y retourner.

Des travailleurs ne savent toujours pas quand ils pourront retourner à leur poste. Des élèves évacués qui ont manqué leurs derniers cours pourront quant à eux reprendre leurs examens de fin d’année.

Protéger les infrastructures

L'usine Nordic Kraft de Lebel-sur-Quévillon fait l'objet d'une solide protection. Photo : Radio-Canada

Les pompiers de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), appuyés de pompiers municipaux, de militaires et d’experts de l’international combattent une quarantaine de feux au Québec.

Les travaux se poursuivent pour protéger les infrastructures.

Au cours de la journée d’hier, la pluie attendue sur le nord-ouest a malheureusement été plutôt dispersée. Ainsi, très peu de précipitations sont tombées sur les secteurs de Lebel-sur-Quévillon, Chibougamau et Chapais. Par contre, les secteurs de La Sarre et Senneterre ont reçu de plus importantes quantités de pluie , écrivait la SOPFEU sur les réseaux sociaux mercredi.

Une soixantaine de personnes en provenance des États-Unis sont hébergées dans l’aréna et la salle Desjardins du centre communautaire de Lebel-sur-Quévillon.

En Abitibi-Ouest, Normétal a repris vie mercredi et Lebel-sur-Quévillon prie pour de la pluie .

La route 113 entre le kilomètre 244 à Waswanipi et le kilomètre 40 à Senneterre demeure fermée jusqu’à nouvel ordre. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable rappelle à la population que les feux de forêt sont situés près de la route.

Quatre secteurs sont encore visés par l'interdiction d'accès en forêt, notamment près de Waswanipi et Mistissini. Photo : Ministère des Ressources naturelles et des Forêts.

L’interdiction d’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État est à nouveau modifiée. Depuis le 14 juin à midi, des secteurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sont à nouveau accessibles.

La levée partielle vise aussi l’accès aux chemins forestiers.