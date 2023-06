Deux athlètes de l’école François-Buote propulsés vers de nouveaux sommets

Dwyer, un nom qui résonne au hockey

Ryan Dwyer, 16 ans, a été sélectionné en sixième ronde du repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) par les Olympiques de Gatineau. Le jeune homme s’en réjouit.

Ils ont eu une très bonne saison l’année passée et c’est une très bonne organisation. Ils sont très reconnus partout dans la ligue comme une bonne organisation. Ils ont un nouvel aréna qui est pas mal cool aussi. Donc, être sélectionné par eux autres, c’est vraiment cool , souligne Ryan Dwyer.

Le hockeyeur est issu d'une famille de grands sportifs, à commencer par son père, Gordie Dwyer, l’entraîneur-chef du Titan d'Acadie-Bathurst de la LHJMQ , qui a aussi été repêché par Gatineau durant sa jeunesse avant de rejoindre les rangs de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Gordie Dwyer est très fier de son fils.

Ryan, c’est un jeune athlète qui [joue] deux sports, la gymnastique et le hockey. Il a représenté sa province de l'Île-du-Prince-Édouard aux Jeux du Canada en tant que capitaine de son équipe de hockey. Aussi dans la gymnastique , souligne Gordie Dwyer.

Il estime que son fils a un bel avenir dans la LHJMQ .

C’est un travaillant. Je pense qu’il méritait sa chance. C’est à lui de mériter la prochaine étape , ajoute-t-il.

Un tournoi à Barcelone pour Maxime Dunphy

Maxime Dunphy, 11 ans, a été sélectionné par Équipe Canada pour participer à un tournoi international de soccer qui se déroulera en juillet à Barcelone, en Espagne.

Il a reçu cette nouvelle après avoir participé à une activité de sélection à Toronto avec d’autres élèves.

J’étais vraiment content. Puis là, mes parents m’ont dit que j’allais manquer un gros tournoi avec mon équipe provinciale et j’étais un petit peu déçu de ne pas être avec tous mes amis, mais j’étais encore vraiment content et surpris. Je ne m’attendais vraiment pas à ça , explique Maxime Dunphy.

Le tournoi à Barcelone sera une occasion unique pour lui de montrer son talent devant des équipes européennes.

On va à Barcelone dans trois ou quatre semaines pour une semaine. On va jouer contre la France, l’Italie et une équipe appelée Catalonia en Espagne , précise le jeune athlète.

Partisan inconditionnel de Lionel Messi, un grand joueur argentin, le jeune Dunphy dit avoir très hâte de se mesurer à d’autres jeunes joueurs qui peuvent devenir de grandes vedettes un jour. Il aspire à en devenir une aussi. C’est mon rêve depuis que je suis petit.

Avec les renseignements de Julien Lecacheur et d'Yvan Roy