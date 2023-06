Une pléiade d’activités pour les 60 ans du site touristique Chute à l’Ours

Le centre de villégiature situé en bordure de la rivière Ashuapmushuan offre de l’hébergement dans un environnement unique et enchanteur.

Comme le souligne le maire de Normandin, Jean Morency, le site a beaucoup changé depuis son ouverture en 1963.

La vision avant-gardiste de nos décideurs de l’époque nous permet aujourd’hui d’avoir une infrastructure touristique majeure, que l’on peut maintenant exploiter sur quatre saisons, tout en mettant en valeur la nature environnante. Un centre de villégiature comme celui de Chute à l’Ours, sur le bord d’une rivière protégée comme l’Ashuapmushuan, serait difficile à aménager aujourd’hui , a-t-il indiqué.

Jean Morency croit que plusieurs Saguenéens et Jeannois connaissent peu ce lieu millénaire qui fut autrefois un poste de traite pour la fourrure.

On a un plan de développement en cours de réalisation. On veut aller un peu plus loin au niveau du site. On veut mettre plus l’accent sur cette valeur nature qui est vraiment une tendance au niveau du tourisme. On veut aussi le rendre quatre saisons , ajoute le maire.

Gratuité

Instaurée pendant la pandémie de COVID-19, la gratuité sera maintenue pour les citoyens de Normandin. Un rabais de 10 % sera offert aux 60 premiers clients qui réserveront un emplacement de camping pour le mois de juin.

Pour mettre en valeur ce bijou de villégiature, la direction a cru bon d’organiser une chasse au trésor qui se déroulera tout l’été.

Chaque semaine, des prix seront cachés dans un secteur donné et les visiteurs ou les campeurs trouvant le prix, le gagneront. C’est 60 prix sur une période de 10 semaines qui seront dissimulés un peu partout sur le site, allant d’une gratuité au restaurant à des billets d’entrée dans un attrait touristique de la région, par exemple , a fait savoir le directeur du site, Éric Bhérer.

Une piscine chauffée et un terrain de golf continueront de rafraîchir et de divertir les campeurs.

Le théâtre à l’honneur

Le théâtre d’été sera aussi à l’honneur avec la pièce Repas de famille, présentée par la troupe Les Zanimés, La pièce a été écrite par Sébastien Dodge et la mise en scène est signée Bruno Paradis.

Un grand souper retrouvailles viendra clore la saison et rassemblera d’anciens employés, des membres du conseil d’administration et des campeurs de longue date.