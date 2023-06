Jackob Breton et Mathis Savoie sont tous deux finissants en génie électrique au Cégep de Sherbrooke. Cette manette qu’ils ont créée était leur projet de fin d’études. Tous les étudiants en systèmes ordinés doivent choisir un projet et le concevoir. C’est l’École du Touret qui a contacté notre département. On a tous les deux sauté sur l’idée , indique Mathis.

Mon meilleur ami d’enfance a l'amyotrophie spinale de type 2. Il est en chaise roulante, comme Nathan. Pour moi, c'était intéressant d’aider l’École du Touret d’une façon ou d’une autre , poursuit le jeune homme.

« Le petit frère de Jackob est autiste. Tous les deux, on avait une motivation d’aider l’École du Touret. On est venus les voir avec l’idée de la manette vidéo. » — Une citation de Mathis Savoie, finissant en génie électrique au Cégep de Sherbrooke

Les deux jeunes hommes disent jouer aux jeux vidéo, sans être de grands adeptes. C’est lors de leur première visite au Touret qu’il ont rencontré Nathan Lanciaux qui ne pouvait pas jouer aux jeux vidéo avec une manette standard. Ils ont alors réalisé qu’ils tenaient leur projet de fin d’études. Il y avait de l’électronique, du design, de la programmation. Le projet est venu de lui-même à nous , assure Mathis Savoie.

En faisant un peu de recherches au début du projet, on s’est rendu compte des retombées que les jeux vidéo ont au niveau social pour les enfants qui ont du mal à communiquer avec les autres. C’est vraiment bon aussi au niveau éducatif , ajoute-t-il.

« Notre manette ne sert pas seulement à se divertir. On peut aussi s’en servir comme outil pédagogique, comme outil de réhabilitation pour des personnes qui ont fait des AVC par exemple. » — Une citation de Jackob Breton, finissant en génie électrique au Cégep de Sherbrooke

Les deux finissants aimeraient d’ailleurs améliorer leur création. Ils aimeraient la rendre compatible sur les consoles. Pour l’instant, leur manette fonctionne uniquement sur ordinateur. Ils aimeraient aussi la rendre un peu plus ergonomique à l'image d’un format plus standard comme les manettes du marché. Leur objectif ultime : pouvoir la commercialiser.

D'ailleurs, leur création leur a permis de remporter OSEntreprendre au niveau national dans la catégorie collégiale.

Avec les informations de Delphine Belzile