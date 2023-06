La mort de Shannon Sargent est un homicide, conclut le jury de l’enquête du coroner

Les cinq jurés ont rendu leur verdict mercredi après-midi, après avoir entendu des témoignages parfois émouvants, pendant 13 jours. Des témoins, des experts et des membres de la famille ont été entendus.

Mme Sargent est décédée le 20 juillet 2016, moins de deux semaines après avoir subi une opération à cœur ouvert et quelques heures seulement après avoir été escortée au campus Civic de l’Hôpital d’Ottawa pour y subir un examen médical.

Cependant, au lieu de l’amener au bureau de triage, l'agent correctionnel mandaté pour l’escorter a seulement récupéré des documents manquants. Ils sont ensuite retournés au CDOC .

L’avocate de la famille de Shannon Sargent, Christa Big Canoe, a déclaré, mardi, qu’il s’agissait d’une omission de soins et elle avait demandé au jury d’en venir à la conclusion que cela était un homicide, étant donné que cela revenait à infliger des blessures.

Shannon Sargent était bien connue par le personnel du CDOC, où elle a été décrite comme une personne «amicale et facile à vivre». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Le verdict n’entraîne aucune responsabilité légale ou pénale.

Malgré tout, la conclusion du jury apporte un certain réconfort à la famille, et en particulier à Shauna, la fille de Shannon Sargent, qui a témoigné le premier jour de l’enquête.

Shauna avait tellement de questions. Elle ne comprenait pas pourquoi une telle chose pouvait arriver à sa mère. [...] Je pense que [la conclusion de l’enquête] est une sorte de validation , a déclaré Christa Big Canoe.

Lorsqu’une mort est liée à un manque de soins, il est rare qu’un jury d’enquête rende un verdict d’homicide, a dit l’avocate.

Les avocats de certaines parties impliquées avaient quant à eux demandé au jury de définir le mode de décès comme étant inexplicable .

37 recommandations

Les jurés ont également formulé un total de 37 recommandations visant à prévenir d’autres morts dans des circonstances similaires. La plupart d’entre elles avaient été approuvées par les différentes parties impliquées dans l’enquête.

Parmi les principales recommandations :

Le personnel correctionnel impliqué dans les escortes médicales devrait recevoir une formation supplémentaire ainsi que des mises à jour annuelles;

Les images provenant des caméras de sécurité doivent être conservées immédiatement après les incidents survenus dans les établissements pénitentiaires;

Le personnel pénitentiaire devrait signaler à un superviseur tout soupçon de violation de son code de conduite;

Les détenus doivent faire l’objet d’une évaluation de leur état de santé dès leur admission au CDOC ;

; Le ministère du Solliciteur général devrait se pencher sur les soutiens spécifiques à la toxicomanie pour les personnes en détention;

pour les personnes en détention; Les dossiers médicaux des détenus doivent être tenus à jour;

Le Ministère devrait mettre en œuvre un protocole d’admission amélioré pour les détenus qui révèlent leur consommation de drogues;

Le Ministère devrait inviter des représentants des communautés autochtones et inuit à former le personnel de première ligne à la sensibilisation culturelle et à fournir des conseils sur les services de santé destinés aux détenus autochtones;

et à fournir des conseils sur les services de santé destinés aux détenus autochtones; Le personnel correctionnel travaillant avec des détenus doit recevoir une formation spécifique;

Le Ministère devrait procéder à un examen de la qualité des soins avec le personnel chaque fois qu’un incident critique, tel un décès en détention, se produit;

avec le personnel chaque fois qu’un incident critique, tel un décès en détention, se produit; Les listes des proches des détenus doivent être mises à jour, pour éviter que des familles, comme ce fut le cas avec celle de Shannon Sargent , apprennent la mort d’un proche dans les médias;

, apprennent la mort d’un proche dans les médias; Le Ministère devrait évaluer les niveaux de dotation en personnel au CDOC , y compris pour le personnel de l’unité de santé;

, y compris pour le personnel de l’unité de santé; L’Hôpital d’Ottawa devrait continuer à réviser ses procédures lorsqu’il s’agit d’orienter les patients qui reviennent vers des spécialistes lorsqu’ils arrivent aux urgences, et maximiser la technologie existante pour garder un œil sur leur plan de soins;

L’Hôpital d’Ottawa devrait également offrir à son personnel une formation sur les patients autochtones;

Le Ministère et l’Hôpital devraient collaborer pour établir un protocole commun concernant les escortes médicales du CDOC et rationaliser la transmission électronique de la documentation médicale;

et rationaliser la transmission électronique de la documentation médicale; La police d’Ottawa devrait se conformer à ses politiques et fournir une formation supplémentaire sur le transport des prisonniers à l’hôpital.

Le jury a également accepté une recommandation de la famille de Shannon Sargent selon laquelle le Ministère devrait financer une campagne de santé publique, créée par des organisations urbaines autochtones et inuit, qui viserait à réduire la stigmatisation entourant les problèmes de santé mentale et les troubles liés à l’utilisation des substances psychoactives.

Christa Big Canoe a déclaré que les preuves entendues lors de l’enquête du coroner ont mis en évidence la façon dont les soins de santé au CDOC sont toujours atroces , et ce, plusieurs années après la mort de Mme Sargent.

L’une des fonctions d’une enquête du coroner est d’exposer publiquement toutes les questions qui se posent lorsqu’on parle d’une mort en détention. Et cette enquête a permis d'entendre beaucoup de choses sur ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Et cela devrait être alarmant , a expliqué l’avocate de la famille.

La liste complète des recommandations sera prochainement rendue publique.