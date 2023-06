Fady Dagher annonce une restructuration du comité de direction du SPVM

Le directeur du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Fady Dagher, a annoncé mercredi à tous ses officiers de direction et cadres civils que l’organigramme du SPVM allait subir des changements majeurs qui entreront en vigueur dès l'automne.

Selon une note interne envoyée aux troupes policières, le changement le plus marqué concerne le comité de direction du chef de police, qui passera de cinq à trois directions.

Ainsi, les directions de la gendarmerie, des enquêtes criminelles, des services corporatifs, de l’intégrité et des normes professionnelles ainsi que des communications seront remplacées par trois nouvelles directions au cours des prochains mois.

Dans le plan annoncé par M. Dagher, son état-major sera désormais composé des directions des services de proximité (responsable de la sécurité de la population), des services spécialisés (responsable du soutien opérationnel aux unités de première ligne) et des services corporatifs.

Le niveau hiérarchique de prise de décision sera ramené au plus bas palier décisionnel. […] Ce degré accru d’autonomie ira de pair avec un plus haut niveau d’imputabilité pour les gestionnaires , explique par écrit le directeur du SPVM , qui décentralise le processus décisionnel dans son service de police.

Le chef de police dit souhaiter la facilité de réponse aux besoins de première ligne des citoyens .

Certains de nos contacts dans l’organisation policière voient ces changements d’un bon œil et parlent de moins de paliers avant qu’une décision ne se prenne .

Tout le volet des communications, qui comprend les relations médias, relèvera directement de la direction du cabinet de Fady Dagher.

De plus, la gestion des postes de quartier serait désormais assurée uniquement par les officiers de grade de commandants. Ils seront regroupés dans quatre régions – est, ouest, nord, sud – sous les nouveaux services de proximité.

Les officiers de direction de grade d’inspecteurs, qui dirigeaient déjà les postes de quartier 21, 26, 38 et 39, seront donc délocalisés dans les trois nouvelles directions afin de devenir les adjoints des inspecteurs-chefs.

Rapprocher la gendarmerie et les enquêtes

La gendarmerie et les enquêtes criminelles seront désormais réunies sous l’une des trois nouvelles directions du Service de police de la Ville de Montréal. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Traditionnellement en compétition et divisés en clans entre les deux groupes durant des décennies au sein du SPVM , la gendarmerie et les enquêtes criminelles seront désormais réunies sous l’une des trois nouvelles directions, selon leurs champs de spécialisation.

La direction des services de proximité et des services spécialisés intégreront les ressources de gendarmerie et d’enquête de première ligne, ce qui favorisera de nouvelles synergies et un meilleur arrimage entre ces activités , explique Fady Dagher à ses troupes.

Aux enquêtes criminelles, les changements apportés sont également bien accueillis, selon des réactions recueillies après la rencontre.

Ces changements n’entraîneront aucune diminution de postes civils ou policiers, assure le directeur du SPVM .