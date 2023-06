Des agriculteurs de l’État de Washington accusent le Canada de polluer leurs eaux

Fred Likkel, directeur général de Whatcom Family Farmers, et Larry Stap, producteur laitier et président du North Lynden Watershed Improvement District, tirent dès lors la sonnette d'alarme sur un problème qui, selon eux, s'est aggravé depuis la fin d'une collaboration entre la Colombie-Britannique et l'État de Washington il y a deux ans.

Le défi d'avoir un droit à la frontière est qu’il est difficile de vérifier ce qui se passe de l’autre côté , estiment les deux agriculteurs. Nous n'avons donc vraiment aucune idée avec certitude , reconnaît Fred Likkel.

La source du problème

Selon l’hydrogéologue Gilles Wendling, la présence de ces contaminants peut en effet provenir de différentes sources. Selon lui, c'est très probablement ce qui se passe du fait des activités agricoles dans la région d’Abbotsford .

Les cours d’eau en question, explique-t-il, se trouvent en aval de la vallée du Fraser. Ce qui fait qu’il y a des écoulements d'eau souterraine et d'eaux de surface en direction des États-Unis. Par conséquent, ces fermiers qui habitent de l'autre côté de la frontière ont leurs eaux qui sont affectées .

« Si l’on a des activités agricoles, d'épandage de fumier ou des activités reliées à l'élevage des poules, etc., tout ça, ça peut être des sources de matière organique qui peuvent affecter la qualité de l’eau. » — Une citation de Gilles Wendling, hydrogéologue

En novembre 2021, les fermiers de la région frappée par les inondations ont pu compter sur le soutien de leur communauté. Un soutien qui aide énormément jusqu'à aujourd'hui sur le plan psychologique, selon les agriculteurs. Photo : Reuters / Jennifer Gauthier

Par ailleurs, il n’est pas exclu que ces coliformes aient proliféré à la suite des inondations de novembre 2021. Gilles Wendling ajoute que lors de cette catastrophe, de nombreuses terres, qui sont d'habitude sèches ou pas exposées directement à l'eau, se sont retrouvées couvertes d'eau .

Alors, si ces terres étaient riches en matière organique, en fertilisant, et [en pesticides] il est possible qu’il y ait eu des phénomènes de dissolution et de mobilisation de produits organiques en surface vers les eaux souterraines. Et comme ces eaux souterraines se déplacent plus lentement, quelques centaines de mètres par an, précise l’expert, c'est vrai qu'il peut y avoir un effet différé .

Non seulement vous allez affecter la vie des espèces dans ce cours d'eau, mais vous commencez alors à déverser tout cela sur les bancs d'huîtres, les bancs de coquillages. Oui, cela nous inquiète , lance Fred Likkel. Bien que cette pollution ne risque pas de le mettre sur la paille, le fermier rappelle que son métier est de protéger l'environnement tout en prenant soin de [sa] ferme .

Une campagne éclair de conformité

Par voie de communiqué, le ministère de l'Environnement et de la Stratégie de lutte contre les changements climatiques de la province déclare que la Colombie-Britannique et l'État de Washington partagent des informations chaque année par le biais d'un groupe de travail sur la collaboration technique et [que] la dernière réunion a eu lieu le 1er juin .

Le ministère dit s’être engagé à continuer de surveiller la qualité de l'eau aux points de repère frontaliers , mais qu'il ne prélève plus d'échantillons pour évaluer la qualité de l'eau dans tout le bassin versant.

Par ailleurs, le ministère affirme avoir récemment terminé une campagne éclair de conformité dans la vallée du Fraser qui était axée sur les exploitations agricoles et que les résultats de cette dernière seront disponible dans les prochaines semaines.

Des impacts environnementaux inquiétants

Selon les agriculteurs américains, les dangers sur les écosystèmes sont visibles. Nos fermes ne peuvent pas exister sans eau, et l'eau propre est essentielle pour la récupération des poissons et de toute notre communauté , affirment Fred Likkel et Larry Stap.

Alors qu’ils sont déjà menacés, les saumons fraient chaque année dans ces eaux, avancent-ils. Les anguilles, les palourdes, les huîtres ou autres coquillages y habitent. L’hydrogéologue ajoute que nous faisons partie d’une chaîne .

Au fond des rivières, il y a les larves, les tout petits poissons, les petits crabes, c'est sûr qu'ils vont être affectés.

« Ces êtres vivants sont à la base de la chaîne alimentaire, donc ça se retrouve dans les poissons et ensuite, si on pêche les poissons et qu'on mange les poissons, on se retrouve affecté. » — Une citation de Gilles Wendling, hydrogéologue

Il y a des effets directs de contacts d'eau et des effets indirects du fait de cette chaîne alimentaire , prévient M. Wendling.

L'hydrogéologue croit qu’il est impératif d’informer et de sensibiliser les agriculteurs des deux côtés de la frontière, mais surtout, qu’il faudrait qu’il y ait une volonté politique. Selon lui, il est indéniable qu’il y a encore beaucoup de lacunes politiques .

Cette situation en est une d’urgence et cela demande une volonté politique, ça demande des budgets, ça demande des moyens.

L'expert souligne que l'eau n'a pas de frontière , que plusieurs cours d'eau canadiens sont pollués, notamment par l'industrie minière, et que l'impact se fait ressentir jusqu'aux États-Unis.

Avec les informations de l'émission The Early Edition