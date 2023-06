Le bas de laine est-il assez performant pour les Québécois ?

Le bas de laine des Québécois est-il en mesure de générer suffisamment de rendement pour ses déposants? Une étude publiée aujourd’hui conclut que la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pâtit de la comparaison avec les autres principales caisses de retraite au Canada, une analyse vigoureusement rejetée par l’institution.

Le rapport a été rédigé par le Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal qui s’était déjà penché sur l’efficacité d’autres sociétés d’État comme la SAQ, Loto-Québec et Hydro-Québec.

Cette fois-ci, l’équipe de l’économiste Robert Gagné a évalué la performance de la Caisse de dépôt et placement et a comparé ses résultats avec d’autres gestionnaires de caisses de retraite.

Si le centre constate que l’institution arbitre parfaitement son double mandat confié il y a plus de 50 ans – soit de stimuler le développement économique et de générer du rendement – il conclut aussi que la Caisse ne l’assume pas de manière particulièrement efficace .

L’affirmation peut surprendre lorsqu’on regarde les résultats de la Caisse de dépôt. Car depuis la débâcle de 2008 et ses pertes enregistrées notamment en raison du papier commercial adossé à des actifs (PCAA), la CDPQ a cumulé un rendement impressionnant (l’actif a plus que triplé avec un rendement moyen de 9,5 %), est-il écrit dans le rapport.

Mais les économistes constatent que ce rendement s’avère relativement faible lorsqu’on le compare à celui des autres gestionnaires .

Utilisant différentes mesures de comparaison, la Caisse se positionne généralement en bas du classement des huit caisses de retraite notamment pour le rendement cumulatif entre 2008 et 2021 (6e), loin derrière le régime de retraite des employés du système de santé ontarien (le HOOPP).

Les chercheurs estiment aussi qu’entre 2008 et 2014, la CDPQ n’a pas dégagé de valeur ajoutée, ce qui signifie que ses gestionnaires ne sont pas parvenus à se démarquer de leurs indices de référence. Dans l’intervalle, les déposants ont donc obtenu un rendement équivalent à celui obtenu sur les marchés , conclut l’étude.

Un mauvais indice de référence ?

Les chercheurs se questionnent aussi sur la façon de calculer la performance de la Caisse à chaque année. L’institution se compare toujours aux indices de référence des secteurs dans lesquels elle investit.

Elle se compare à un indice qui est évidemment choisi par elle. Donc, ce n’est pas un exercice totalement neutre. C’est pas un point de comparaison plus global qui prend en compte toutes les meilleures opportunités ailleurs , constate Robert Gagné lors d’une entrevue à Radio-Canada.

« C’est comme une autoévaluation, c’est comme demander à des élèves de corriger leur propre examen » — Une citation de Robert Gagné, économiste

En utilisant l’indice de référence du Régime de pension du Canada (RPC), considéré comme plus neutre mais composé de plus d’actions et moins d’obligations, la CDPQ se classe cinquième, pour sa création de valeur, devant notamment Omers, le Régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario.

Étant donné l’aspect unique de la Caisse qui a 48 déposants – contrairement aux autres grands gestionnaires – le centre a aussi comparé le rendement obtenu uniquement par le Régime des rentes du Québec ( RRQ ) à celui du RPC.

Ce sont deux régimes assez miroirs, donc ce sont des comparables. Mais même lorsqu’on fait cela, le rendement du RRQ n’est pas là , explique M. Gagné qui croit même que la gestion du régime pourrait être retirée à la CDPQ .

L’étude souligne toutefois que les régimes de retraite gérés par la CDPQ sont en bonne santé financière. Les rendements sont suffisants pour assurer les retraites et les obligations futurs des déposants .

L’an passé, la Caisse a conclu l’année financière avec un rendement négatif de -5,6 % et une diminution d’environ 18 milliards de dollars de la valeur de l’actif net des déposants, la pire performance depuis la crise financière. L’institution a toutefois jugé que ses gestionnaires avaient surperformé et leur a versé des bonis de 10,6 millions de dollars.

Si on avait basé l’octroi des bonis de performance des gestionnaires sur la base de notre comparaison, il n’y aurait pas eu de bonis , assure M. Gagné.

Aussi, selon les données du centre, le gros de la valeur ajoutée a été créé par le secteur des placements privés – dont les entreprises ne sont pas en Bourse. Or, il est difficile de connaître la performance de ce secteur qui représente maintenant tout près de 20 % du portefeuille de la Caisse. Ils utilisent un autre indice de référence, mais il est tout sauf clair , lance l’économiste.

Ce dernier questionne aussi l’opacité à la Caisse de dépôt qui donne peu de réponses aux Québécois sur sa gestion.

Charles Emond, PDG de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

La Caisse se défend

Cette analyse est vigoureusement rejetée par la CDPQ qui constate des faussetés, des simplifications et des approximations.

Le bas de laine défend tout d’abord l’utilisation de son indice de référence qui respecte la norme la plus élevée en termes de transparence et de divulgation des rendements dans l’industrie.

La Caisse rappelle aussi sa mission complexe, soit celle de gérer les fonds de 48 déposants différents. Pour bien répondre à leurs besoins, les stratégies d’investissement sont adaptées à la tolérance au risque et la politique de placement spécifiques de chacun , souligne l’institution.

Surtout, l'institution défend sa performance et affirme que le rendement du RRQ , un de ses plus grands déposants, a été de 8,5 % entre 2009 et 2022, ce qui la place au deuxième rang derrière le Régime de pension du Canada.

Concernant l’évaluation de la performance de son portefeuille de placements privés, l’institution affirme qu’elle est régulièrement évaluée .