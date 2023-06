Saint-Pierre-Jolys veut transformer son aréna en campus de loisirs régional

Le maire de Saint-Pierre-Jolys, Raymond Maynard, explique que le projet comprendrait notamment la construction d'un nouvel aréna.

Il ajoute que l'idée a pris naissance alors que l'aréna actuel est vieillissant et que le ciment qui accueille la glace est en mauvais état, ce qui empêche la tenue d'activités en été.

On a commencé à penser, si on fait juste rénover l'aréna tel quel, combien de temps ça va durer. Avec la compagnie M Richard & Associate on a commencé à planifier, elle nous a donné des idées et avec Éco-Ouest on a regardé pour avoir des octrois et on s'est dit pourquoi pas se lancer , indique M. Maynard, en entrevue au 6 à 9.

Selon lui, le coût du projet est estimé entre 25 et 26 millions de dollars.

On a vu des choses qui manquaient, on a basé nos décisions sur ce qui manque pour être capable d'améliorer toute la région. Pas juste pour Saint-Pierre-Jolys, mais pour toute la région qui inclut les Municipalités rurales de Salaberry, de Ritchot, de Hanover, et pour Niverville.

Mercredi soir, le conseil municipal de Saint-Pierre-Jolys a convié les résidents à un barbecue communautaire afin de leur présenter le projet et de solliciter leurs opinions.

L'aréna actuel serait transformé pour accueillir un terrain synthétique pour la pratique du soccer ou du baseball. Une surface d’athlétisme sera aussi intégrée.

Le projet comprend aussi l’aménagement d’un gymnase, de bureaux et d’une garderie.

Avant que l'édifice soit construit, on peut faire des changements, qui seraient en lien avec ce que les citoyens nous disent , explique le maire Raymond Maynard

Rencontrés pendant la soirée, Raymond Lavergne et sa conjointe Nicole, qui résident à Saint-Pierre-Jolys, se disent impressionnés par le projet.

Je suis choqué, [...] j’ai joué dans l’aréna qui a été construit en 1955 , lance M. Lavergne.

Les jeunes familles vont avoir une raison de plus pour revenir chez elles , poursuit-il.

Raymond et Nicole Lavergne sont satisfaits des projets pour le futur campus. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Nicole Lavergne croit pour sa part qu’elle sera une utilisatrice de la surface d’athlétisme l’hiver pour marcher, puisqu'elle craint de chuter sur des plaques de glace.

Pour Lise Poirier, c’est la surface synthétique qui lui convient, surtout pour pouvoir y pratiquer le soccer.

C'est une excellente idée, je suis très contente pour les enfants, qu'ils aient cette option-là dans notre communauté , affirme-t-elle.

Lise Poirier est particulièrement intéressée par la surface synthétique. Photo : Radio-Canada / Simon Deschamps

Le maire Raymond Maynard espère que le projet se réalisera d’ici quatre ans. Il indique que tout dépendra de l’obtention de subventions.