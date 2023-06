Devant quelques dizaines de ses concitoyens, M. Guénard a expliqué que ce plan stratégique se résume en trois mots clés qui sont : naturel, connecté et régénératif .

Naturel parce qu’à Chelsea, nous sommes une communauté qui vivons au cœur de la nature. [Et la nature] est importante pour les gens qui viennent ici. [Les citoyens sont] connectés à différents éléments [par le lien] communautaire, [ensuite, ils sont] connectés avec nos réseaux de sentiers […]. Et régénératif, parce qu’on doit viser les changements d’habitudes au niveau de nos transports [et] au niveau de nos énergies , a-t-il ajouté en entrevue à Radio-Canada.

Pierre Guénard, maire de Chelsea Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Le plan est, par conséquent, articulé autour de cinq piliers, soit : l’identité, la nature et l’environnement, l’individu et la communauté, la mobilité et la vie active, puis les opérations et services responsables.

La Municipalité prévoit par exemple, grâce à une nouvelle politique d’urbanisme, d'obliger chaque résident à planter au moins trois arbres sur son terrain.

Si on a 100 maisons, on se retrouve avec 300 arbres, c’est un plus , a surenchéri le maire.

Toujours dans le même ordre d’idées, Chelsea vise la conservation de 30 % de son territoire d’ici 2030 afin d’assurer la protection d’un plus grand nombre de ses milieux naturels sur son territoire.

Nous voulons atteindre les cibles environnementales [établies par les gouvernements] fédéral et provincial. Avec un groupe de citoyens engagés, les gens se sont cotisés pour acheter des forêts matures [afin de les préserver] , a ajouté M. Guénard.

Ensuite, le plan prévoit d’encourager l’écotourisme et le tourisme durable en poussant les visiteurs de la Municipalité à utiliser des pratiques responsables.

Le maire explique qu'une des idées est de sensibiliser les touristes à un mode de transport autre que l’usage individuel de l’automobile. Par exemple, en priorisant les déplacements à vélo ou en covoiturage afin de réduire la circulation et les gaz à effet de serre .

Le maire de Chelsea a dévoilé la «Planification stratégique 2040» devant quelques dizaines de personnes. Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Aussi, la Municipalité veut créer plus de logements. Une action qui permettrait de promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion , selon M. Guénard.

Ce n’est pas soutenable d’avoir seulement des maisons sur de grands terrains en milieu rural. […] Présentement, il y a un projet de 30 [appartements] sur le chemin Old Chelsea. De ça, il y a trois ou quatre appartements qui seront à prix modiques. [L’idée est] d’aller chercher une variété d’options [de types de logements] , a-t-il dit.

Par ailleurs, le plan ambitionne de mettre en place une nouvelle réglementation qui viserait à encourager l’entrepreneuriat local.

À Chelsea, nous avons plus de commerces locaux que de bannières. Ce que nous voulons, c’est garder notre identité! a continué M. Guénard.

Prochaines étapes?

Maintenant que le plan a été présenté à la population, les prochaines étapes pour la Municipalité consisteront à déterminer ses objectifs annuels qui devraient lui permettre de réaliser son plan. Puis, élaborer un plan d’action pour chaque service municipal.

On désire améliorer [notre] façon de faire à Chelsea. Nous voulons avoir des services efficaces, responsables, éthiques et transparents. On désire également avoir un processus de gouvernance encore plus clair. Améliorer la communication entre les résidents et la Municipalité , a insisté Sheena Ngalle Miano, directrice générale à la municipalité de Chelsea.

Jean-Denis Frechette, résident de Chelsea Photo : Radio-Canada / Gaëlle Kanyeba

Si le plan a été dans son ensemble bien accueilli par le public qui avait fait le déplacement, la question du budget est toutefois restée sur toutes les lèvres.