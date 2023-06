Fin du financement du laboratoire en autonomie alimentaire en Haute-Gaspésie

Le financement pour l’initiative, un montant de près de 620 000 $ pour trois ans du programme Climat municipalités du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, est venu à terme.

L'organisme de la Haute-Gaspésie a mis sur pied un laboratoire sur l'autonomie alimentaire pour approfondir la question de la résilience face aux changements climatiques tout en s'occupant de l'approvisionnement en alimentation.

L’organisme Nourrir notre monde Haute-Gaspésie a tenu lundi soir à Sainte-Anne-des-Monts une soirée de clôture et en a profité pour faire le bilan des retombées du laboratoire. La participation citoyenne a été vivement soulignée.

Au-dessus de 180 personnes se sont impliquées dans les comités. […] Sur l’ensemble du territoire, ça représente plus de 7500 heures de travail bénévole , indique Rosie-Roch L’Allier, à la coordination du LAB Nourrir notre monde.

Une cinquantaine de citoyens étaient présents pour l'événement de clôture du LAB Nourrir notre monde. Photo : Gracieuseté: Moïse Marcoux-Chabot

Treize installations communautaires et collectives, issues du LAB, seront maintenues sur le territoire. Elles seront tenues par des comités, qui seront accompagnés par l’organisme Nourrir notre monde.

Les différentes infrastructures nourricières collectives du LAB Nourrir notre monde sur le territoire de la Haute-Gaspésie Photo : Facebook: Nourrir notre monde Haute-Gaspésie

Après trois ans, sur quinze projets potentiels, il y a en a treize qui se sont développés, donc treize comités citoyens qui se sont formés et qui ont mis en œuvre les infrastructures, qui en sont soit à leur deuxième année d’utilisation ou à leur fin d’implantation , ajoute Rosie-Roch L’Allier.

Le LAB Nourrir notre monde a également permis de garnir la boîte à outils de l’organisme grâce à des fiches techniques, des capsules vidéo et des épisodes de leur balado Terreau fertile.

« L’engouement dépassait l’autonomie alimentaire avec des réflexions sur le développement durable, par exemple. Les gens ont beaucoup apprécié avoir une opportunité d’implication citoyenne. » — Une citation de Rosie-Roch L’Allier

Sur la photo de gauche à droite : Nicolas Hack, coordonnateur de l'organisme Nourrir notre monde Haute-Gaspésie, Marie-Eve Paquette, coordonnatrice du LAB, Yves Sohier, maire de La Martre, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, Laurent Normand, citoyen impliqué sur le comité de pilotage du LAB, Rosie-Roch L'Allier, coordonnateurice du LAB et Guy Bernatchez, préfet de la Haute-Gaspésie. Photo : Facebook: Stéphane Sainte-Croix

Une lueur d'espoir pour l'organisme

Nourrir notre monde Haute-Gaspésie souhaite que le laboratoire poursuive ses activités pour une quatrième année.