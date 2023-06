Des dizaines de familles bientôt sans logis en Mauricie.

Le taux d’inoccupation des loyers est actuellement de 0,9%. Cette crise a poussé une vingtaine de maires de grandes villes, dont le maire suppléant de Trois-Rivières Daniel Cournoyer, à signer une lettre demandant au gouvernement d’agir rapidement afin d'accroître l’offre. Monsieur Cournoyer soutient que cette rareté de logements a des impacts négatifs concrets pour la capitale régionale.

« C’est un enjeu de trouver un appartement abordable pour un étudiant. On va perdre des gens qui peuvent occuper des emplois étudiants d’été et de fin de semaine. La zone d’innovation va amener du monde aussi à Trois-Rivières et dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec très rapidement. On a un enjeu certain à ce niveau-là. » — Une citation de Daniel Cournoyer maire suppléant de Trois-Rivières

Selon InfoLogis Mauricie, le phénomène de rénoviction prend aussi de l’ampleur. L’organisme dit avoir été informé d’une centaine d’évictions dans les derniers mois. Certaines auraient été faites sous la menace ou de façon cavalière, soutient la coordonnatrice Claude Jalette. Or, beaucoup ont été faites d’un commun accord entre le locataire et le locateur, en échange d’une compensation financière. Si l’idée semblait alléchante au début, des locataires le regrettent maintenant, ajoute madame Jalette. Souvent ce sont des gens qui n’ont pas beaucoup de revenus alors quand on leur met un chèque sur la table, ils acceptent et c’est légal. Sauf que là ils se retrouvent à deux semaines de la date de déménagement et ils ne trouvent pas de logement qui correspond à leurs revenus. Ce n’est pas que des gens de la population plus vulnérable, on parle même de foyer de la classe moyenne.

Selon InfoLogis Mauricie, 520 personnes sont en attente d’un logement social de l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières.