Jacques Farcy est le nouveau président et chef de la direction de la SAQ

Le conseil des ministres du gouvernement du Québec a procédé mercredi à la nomination de Jacques Farcy comme président et chef de la direction de la SAQ. M. Farcy exercera ses nouvelles fonctions à partir du 26 juin.

Catherine Dagenais se trouvait à la direction de la société d'État depuis 2018, et elle prend maintenant sa retraite. Elle a travaillé pour la SAQ pendant 23 ans.

La perspective de contribuer au développement de la SAQ et de travailler, ensemble, avec chacun des membres de la grande équipe SAQ, pour satisfaire au quotidien chacun des clients et générer de la valeur pour le Québec, m'enthousiasme beaucoup , a affirmé M. Farcy par voie de communiqué.

Jacques Farcy a déjà oeuvré pour la SAQ entre 2015 et 2021. Il avait alors notamment occupé des postes de vice-présidence à la Commercialisation et à l'Exploitation des réseaux de vente. Il est aussi titulaire d'un MBA exécutif du HEC Montréal–Université McGill, de même qu'un diplôme de l'Institut commercial de Nancy, en France.

L'homme d'affaires possède plus de 30 ans d'expérience dans la gestion stratégique et le développement de stratégies omnicanales d'entreprise , peut-on lire dans le communiqué diffusé par la SAQ.

Lors de son mandat à la SQDC, M. Farcy a contribué à l'implantation de la livraison en 90 minutes dans plusieurs régions de la province, et a préparé le prochain plan stratégique de la société d'État.