Amos exprime sa fierté pour son champion de la Coupe Stanley

Des Amossois se sont rassemblés mardi soir pour voir l’un des leurs remporter le plus prestigieux trophée du hockey professionnel. C’est le cas du maire Sébastien D’Astous, qui a assisté au moment historique en compagnie de plusieurs citoyens dans un resto-bar local.

« C’était toute une soirée. Nicolas Roy nous a fait vivre des émotions. C’est incroyable la ''vibe'' qu’il y a à Amos. » — Une citation de Sébastien D’Astous, maire d’Amos

Les Anishinabeg de la communauté autochtone voisine ont même fait une parade dans les rues de Pikogan.

C’est mérité, c’est tout à son honneur. C’est la fierté amossoise, la fierté de la région. C’est sûr qu’on va l’accueillir en champion. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, on ne sait pas encore quand la Coupe Stanley va venir à Amos, mais c’est sûr qu’on va faire la fête , a assuré le maire D’Astous à l’émission Des matins en or.

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, a bien hâte de fêter Nicolas Roy quand celui-ci sera de passage en ville avec la Coupe Stanley cet été. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Une fierté régionale

Nicolas Roy, qui a aussi été champion de la Coupe Calder dans la Ligue américaine en 2019 avec les Checkers de Charlotte, ne fait pas que la fierté des Amossois. Le milieu du hockey régional se réjouit également de ses succès, autant pour lui que pour les retombées auprès des jeunes de l'Abitibi-Témiscamingue qui aspirent eux aussi aux grands honneurs.

Les responsables de la structure intégrée de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Académie des Forestiers ont d’ailleurs regardé ensemble le match final, mardi soir.

C’est une double fierté pour Alexandre Chénier, qui en plus d’être directeur de la franchise Abitibi-Témiscamingue, est aussi son entraîneur d'habiletés depuis plusieurs années à Amos.

Habituellement, je ne suis pas très partisan. Je suis plus terre-à-terre quand je regarde des matchs de hockey, mais là hier [mardi], on était un peu plus émotif, c’est certain, en sachant tout le travail aussi que Nicolas a fait pour arriver là. Oui, il a été un choix de première ronde au junior majeur, mais il a travaillé fort. Oui, il a connu du succès partout où il est passé, mais de se rendre à la Coupe Stanley, c’est une autre étape. Il n’y a pas tant de hockeyeurs qui le vivent , fait valoir Alexandre Chénier.

Alexandre Chénier est l'entraîneur d'habiletés de Nicolas Roy depuis plusieurs années à Amos. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Facebook.com / Les Forestiers

C’est sûr qu’il y a un sentiment de fierté , renchérit Martin Rondeau, qui a dirigé Nicolas Roy pendant ses deux saisons avec les Forestiers midget AAA d'Amos, de 2011 à 2013.

Chaque joueur de hockey rêve de peut-être un jour soulever la Coupe Stanley. Il a réalisé ce rêve. C’est un bonhomme qui a toujours mis les efforts. De le voir jouer, de le voir performer à ces niveaux-là, et de le voir réaliser ce rêve de remporter le plus gros trophée qu’il y a au hockey, ç'a été vraiment un moment de fierté pour moi , souligne-t-il.

Un gars travaillant

Autant pour Alexandre Chénier que Martin Rondeau, ces succès de Nicolas Roy sont la preuve que la détermination et le travail rapportent au hockey.

On pouvait déjà voir la détermination de Nicolas dans le midget AAA. Quand il venait à l’aréna, même si le hockey est un jeu, Nicolas prenait ça avec beaucoup de sérieux. Quand il embarquait sur la glace, c’était pour essayer de s’améliorer. Dans le junior, dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale, il a toujours fait preuve de détermination et il a toujours accepté les rôles qui lui ont été soumis , fait remarquer Martin Rondeau.

C’est vraiment un travail de longue haleine. Nicolas est comme ça : qu’est-ce que je peux améliorer? Il est toujours en train de se demander comment il pourrait être meilleur. Il travaille sur tous les petits détails. C’est dans sa personnalité. C’est un compétiteur incroyable. Je pense que c’est familial dans son cas, ce sont des compétiteurs , analyse Alexandre Chénier.

Nicolas Roy a travaillé très fort pour se tailler une place dans la LNH et aider l'équipe de Vegas à rafler les grands honneurs pour vivre ce moment unique. Photo : Associated Press / John Locher

Des valeurs à transmettre

Bien avant de remporter cette Coupe Stanley, Nicolas Roy était déjà un modèle pour les jeunes hockeyeurs de la région. En plus de les inspirer par son éthique du travail et ses succès, il est toujours prêt à faire sa part pour les aider.

Il joue bien ce rôle d’ambassadeur, de continuer de faire pousser le rêve des jeunes de 13, 14 ou 15 ans, parfois même les gars du midget AAA qui embarquent avec lui durant l’été. Il est accessible. Il raconte des anecdotes, donne des trucs aux gars sur la glace, il partage son vécu de hockeyeur. Et ça, c’est merveilleux! , estime Martin Rondeau.