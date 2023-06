Une travailleuse étrangère agressée et harcelée à Memramcook raconte son cauchemar

Adriana Vega Guillen est arrivée au Nouveau-Brunswick en janvier 2022. Embauchée pour 24 mois par une entreprise agricole de Memramcook, elle dit y avoir passé six mois dans des conditions terribles .

Mme Guillen a témoigné le 8 juin devant le comité sénatorial des affaires sociales, des sciences et de la technologie, lors d’une réunion à Ottawa ayant pour sujet la main-d'œuvre temporaire et migrante du Canada.

Une dénonciation et des représailles

Elle a raconté avoir été agressée physiquement et harcelée sur son lieu de travail. Lorsqu’elle a rapporté les mauvais traitements subis, on aurait réduit ses heures de travail, puis elle aurait perdu son emploi.

À la fin de juin 2022, l’entreprise n’a pas respecté les termes du contrat. Ils m'ont empêché de continuer de travailler et de recevoir un salaire , a affirmé Adriana Guillen dans un témoignage livré en espagnol par vidéoconférence.

Après avoir dénoncé les mauvais traitements, elle a subi des représailles, a-t-elle soutenu.

Je comprends que cette décision unilatérale et les répercussions sont le résultat de dénonciations de harcèlement et de mauvais traitements avec mes anciens collègues qui m’ont insulté, qui m’ont frappé, qui m’ont jeté des objets sur le corps. J’ai reçu des bleus. J’avais peur de travailler , a-t-elle raconté.

Ils lui auraient lancé des pommes pourries, l'auraient frappée et insultée, dit-elle.

Mes pairs ont créé des hiérarchies dans lesquelles je ne pouvais pas recevoir de services que l’entreprise fournissait, comme utiliser un micro-ondes, voire les toilettes , a ajouté Adriana Guillen.

Des appels à l'aide ignorés

La femme raconte avoir dénoncé ces actions à l'employeur et qu'en conséquence, ses quarts de travail ont été réduits et au bout de quelques mois, réduits à zéro.

« Dans les champs, mes collègues continuaient ces mauvais traitements sur d'autres travailleurs qui, ayant peur de répercussions similaires à celles que j'avais reçues, n'ont pas dénoncé ces comportements. » — Une citation de Adriana Guillen , travailleuse étrangère temporaire

Mme Guillen dit avoir en désespoir de cause cogné à plusieurs portes pour obtenir de l’aide, mais que chacun se renvoyait la balle.

On l'a référé à Travail sécuritaire NB, la société d'État du Nouveau-Brunswick chargée de faire appliquer les lois provinciales sur la sécurité au travail. Ils m'ont dit que c'était l'employeur qui devait prendre des mesures pour remédier à la situation , affirme-t-elle.

Ils ont demandé des preuves de mauvais traitements. Des preuves que j'ai dû obtenir en me cachant dans les toilettes , dit-elle par ailleurs. La société de la Couronne aurait conclu que c'était à l'employeur de s’occuper de la situation.

L'exploitation des immigrants

Adriana Guillen était dotée d'un permis lié à un seul employeur, communément appelé un permis fermé . Cela signifie qu’il lui était interdit de se trouver un autre emploi au Canada.

Devant le même comité sénatorial, l’avocat Aditya Rao a déclaré que ces permis fermés — qui lient les travailleurs étrangers temporaires à un seul employeur — posent problème et ouvrent la porte à des abus .

Aditya Rao est avocat au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : CBC

Le programme des travailleurs étrangers temporaires est une forme d'exploitation , a affirmé Maître Rao. Si quelque chose de mal se passe, ils sont obligés de penser au fait que s'ils disent quelque chose, ils peuvent perdre leur statut d'immigration et peuvent être déportés .

Il insiste sur le fait que le programme, tel qu'il est conçu, amène nécessairement une exploitation et des abus.

Même l'industrie admet qu'il y a des abus. Elle en conteste simplement l'ampleur.

« L'industrie a tout à gagner d'une main-d'oeuvre captive qui ne peut pas facilement changer d'emploi et dont elle contrôle la vie. » — Une citation de Aditya Rao, avocat

Les conditions déplorables qui attendent certains travailleurs étrangers temporaires au Canada sont bien documentées : des chercheurs de l’Université Dalhousie et de l’Université St. Thomas ont constaté à l’Île-du-Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick des pratiques abusives, des conditions dangereuses, de la xénophobie, un manque de soins et des logements inadaptés.

Dans les provinces de l'Atlantique, de nombreux travailleurs étrangers temporaires sont employés dans les fermes et les usines de transformation des produits de la mer. (Photo d'archives) Photo : Reuters / Dylan Martinez

Adriana Guillen, maltraitée au travail et confrontée à un système qui ne mettait pas fin aux abus, a expliqué aux sénateurs qu’elle a tenté de faire modifier son contrat de travail pour avoir un permis dit ouvert, qui lui aurait permis de trouver un emploi ailleurs, mais sans succès.

On nous refuse de travailler dans des conditions dignes, mais aussi le rêve d'une vie qui considère le bien-être physique et émotionnel , a déploré la Costaricienne.

Dans son témoignage, elle n’a pas voulu nommer l’entreprise néo-brunswickoise concernée, par peur de répercussions .

L’avocat Aditya Rao, qui est membre du comité d’administration du Centre de justice pour les migrants Madhu Verma, basé à Fredericton, souhaiterait que le gouvernement fédéral donne la résidence permanente aux travailleurs étrangers.

En attendant, il pense qu'un bon premier pas serait de mettre fin aux permis de travail fermés.

De leur côté, des intervenants qui représentent les employeurs tiennent aux permis fermés. Ils argumentent que les employeurs investissement des milliers de dollars pour les faire venir au Canada et qu'il est problématique si un employé quitte son travail après une courte période.

D’après le reportage de Pascal Raiche-Nogue