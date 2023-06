La période est mouvementée pour Blaine Higgs. Après la fronde de huit ministres et députés de son propre parti, c’est désormais un président régional du Parti progressiste-conservateur qui s’oppose à lui et réclame une révision de son leadership.

Dans une lettre envoyée mardi à la présidente du parti progressiste-conservateur et dont Radio-Canada a obtenu une copie, Jean-Pierre Ouellet maire de Haut-Madawaska et président de la circonscription régionale de Madawaska—Les-lacs—Edmundston, demande à ce que le conseil provincial étudie la capacité de Blaine Higgs à diriger le parti.

Jean-Pierre Ouellet souhaite que la capacité de Blaine Higgs a dirigé le parti progressiste-conservateur soit étudié par le conseil provincial du parti. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas la première fois que Jean-Pierre Ouellet émet de fortes réserves à propos du premier ministre. En décembre déjà, il l'avait appelé à quitter la vie politique. Il avait vivement critiqué sa gestion du dossier des langues officielles.

À l’époque, il demandait au premier ministre de passer le flambeau à quelqu’un d’autre pour les élections de 2024, pour le bien du parti .

À l'automne dernier déjà, un vice-président régional du parti, Maurice Arsenault avait réclamé une révision du leadership de Blaine Higgs.

Crise de leadership

Cette fois, la révision est sollicitée alors que le premier ministre est empêtré dans une crise depuis la dissidence de huit députés et ministres concernant la révision de la politique sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles de la province. Mardi encore, deux députés du parti sont sortis des rangs et ont voté avec l’opposition sur un autre dossier.

Pour que la révision soit étudiée par le parti progressiste-conservateur, il faut que 50 membres — dont au moins 20 sont présidents de circonscriptions — demandent à ce qu’une révision de la direction du parti soit inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil provincial.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada mercredi, le premier ministre n’exclut pas de se représenter en 2024 et n’envisage pas de démissionner d'ici les prochaines élections.

Avec des informations de Nicolas Steinbach