Feux de forêt : Québec dit accélérer le processus pour la récolte du bois brûlé

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a débuté la cartographie des secteurs touchés par les feux de forêt pour permettre rapidement la récolte du bois brûlé.

La ministre Maïté Blanchette-Vézina assure que Québec va accélérer le processus afin qu’un plan de récolte spécial soit préparé.

L’industrie devra cependant encore patienter dans certains secteurs.

Il faut comprendre qu'on peut envoyer l'industrie dans des secteurs où il y a eu des feux seulement si le feu est éteint. On a commencé à cartographier les secteurs dans l'est du territoire , a débuté la ministre.

Actuellement, l’interdiction de travaux en forêt s’applique grosso modo au nord du 49e parallèle au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dans la mesure où ça deviendra sécuritaire, on pourra permettre [la récolte]. Mais en ce moment, la cartographie se fait au ministère des Ressources naturelles et des Forêts pour permettre rapidement de pouvoir avoir un plan de récolte spécial , a-t-elle poursuivi.

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Par courriel, le service des relations de presse au MRNF a précisé qu’une loi prévoit qu’en cas de perturbations d’origine naturelle, comme les incendies de forêt pouvant causer des dommages importants aux massifs forestiers dans une aire forestière, un plan d’aménagement spécial en vue d’assurer la récupération des bois brûlés peut être préparé et appliqué.

Il est aussi mentionné que ces plans d’aménagement comprennent la remise en production des secteurs récupérés.

Il faut faire vite, dit Alliance forêt boréale

De son côté, Alliance forêt boréale (AFB) a demandé mercredi que Québec octroie rapidement les volumes de bois affectés par les feux. Plusieurs représentants de l’industrie forestière ont aussi lancé cet appel dans les derniers jours.

L'expérience vécue dans le passé nous a démontré que le gouvernement ne réagissait pas assez rapidement pour aller récolter ces volumes de bois-là qui sont disponibles actuellement, puis qui vont juste dépérir en forêt. On le sait, on a un maximum d'à peu près 18 mois pour récolter avant que le longicorne le prenne d'assaut , a indiqué Yanick Baillargeon, préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président d’Alliance forêt boréale.

La semaine dernière, le premier ministre du Québec, François Legault, avait annoncé à l’Assemblée nationale que la stratégie de protection du caribou qui devait être présentée au cours des prochains jours sera revue pour tenir compte des conséquences des feux de forêt qui font rage, alors que des territoires appelés à être protégés ont pu être brûlés.

La stratégie de protection du caribou est préparée par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

D'après un reportage de Myriam Gauthier