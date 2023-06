Se faire tatouer pour la cause de la prévention du suicide

Quatre-vingt-quatre personnes ont pris part à l’activité qui se déroulait à Chicoutimi.

Les donateurs devaient jeter leur dévolu sur l’un des dessins indélébiles proposés, qui arboraient tous un point-virgule.

Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services collectifs au CPS02 , explique qu’en littérature, le point-virgule signifie que le récit n’est pas terminé, que l’auteur a décidé de ne pas mettre un point final à l’histoire .

« C’est un peu le parallèle qu’on fait avec la prévention du suicide. On souhaite que les gens ne mettent pas un point final à leur vie, mais mettent un point-virgule, qu’ils aillent demander de l’aide. » — Une citation de Mélanie Lapierre, coordonnatrice des services collectifs au Centre de prévention du suicide

À 12,3 par 100 000 personnes, le taux de suicide s'avère à son niveau le plus bas depuis près de 40 ans, selon un rapport de l'Institut national de santé publique du Québec, publié en février 2023. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Beaucoup d’émotions dans l’air

Dans la salle de tatouage, l'émotion était palpable. Bon nombre de gens présents avaient côtoyé de près ou de loin le suicide.

Quand j’étais plus jeune, j’avais un mal-être que beaucoup de jeunes ont dans leur vie et j’ai vraiment fait affaire avec le centre de prévention du suicide à Québec , a expliqué une artiste qui maniait l'aiguille.

Un participant s’est fait tatouer pour la première fois. Je me suis dit, tant qu’à m’en faire un, si en plus on peut ajouter là-dessus une bonne cause et une vraie raison derrière un tatouage, je pense que je ne pouvais pas mieux choisir que ça , a-t-il raconté.

C'était un premier tatouage pour ce participant, visiblement heureux de contribuer à une « bonne cause ». Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

C’est une bonne façon d’en parler. Il faut déstigmatiser tout ça, rendre ça moins tabou , a indiqué une volontaire.

L’événement-bénéfice affichait complet, et le Centre de prévention du suicide de la région prévoit répéter l’expérience.

Avec les informations de Simon Roy-Martel