C'est un peu contre toute attente que la défense d'Adellene Balgobin a appelé sa cliente, mercredi, à la barre des témoins après avoir pris soin de rappeler au jury qu'elle n'était pas obligée de le faire et qu'il revient à la Couronne de prouver au-delà de tout doute raisonnable sa culpabilité.

La femme de 36 ans est accusée de vol de plus de 5000 $ et d'abus de confiance. L'agent Robert Konashewych, qui était son amant à l'époque, n'est accusé que de vol de plus de 5000 $.

Ma cliente n'a en aucun cas participé à un complot dans l'intention d'escroquer l'un de ses clients , explique d'entrée de jeu l'avocate Julianna Greenspan.

Elle n'a jamais utilisé des informations personnelles pour frauder la curatelle publique , poursuit-elle.

Le Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario se trouve dans cet édifice au centre-ville de Toronto. Photo : Capture d’écran - Google Map

Adellene Balgobin travaillait au Bureau du tuteur et curateur public de l'Ontario, qui est notamment chargé d'administrer l'argent des Ontariens qui sont dans l'incapacité de le faire ou qui meurent sans famille ni héritier.

J'y ai obtenu un emploi dès 2009 en sortant de l'Université , précise la femme d'origine trinidadienne dont la famille est répartie entre la Floride et Trinité-et-Tobago.

Mort de M. Sommerfeld

Mme Balgobin était à l'époque responsable du dossier de Heinz Sommerfeld, décédé à 77 ans de l'alzheimer en 2017 dans la résidence de soins prolongés Tyndall Seniors Village à Toronto.

Les dossiers sont impressionnants, les avoirs de nos clients peuvent parfois atteindre des millions de dollars , souligne-t-elle.

Elle affirme que, règle générale, les héritiers des clients de la curatelle reçoivent leur dû à la mort de ces derniers.

Il est en revanche rare qu'un client n'ait aucun héritier et que son argent ne soit pas réclamé à sa mort , dit-elle.

Sans savoir qu'il avait un demi-frère, Heinz Sommerfeld n'a laissé aucun héritage, si bien que son argent a été placé sous la surveillance de la curatelle publique dès 2008 à cause de sa santé mentale.

Mme Balgobin explique qu'elle a reçu un appel de la résidence de M. Sommerfeld, l'avertissant qu'il était mort, mais qu'il n'existait aucun arrangement funéraire à son sujet.

On comprend, documents à l'appui, que les obsèques du Torontois ont coûté 3800 $ et que les fonds ont été puisés à même sa fortune personnelle de 830 000 $.

Je ne l'ai jamais rencontré, j'ai reçu son dossier lorsqu'il a été transféré de notre bureau de Hamilton , dit-elle.

Mme Balgobin précise qu'une vérification des comptes est ouverte dans de telles circonstances pour voir si les avoirs du défunt ont bien été gérés et s'il y a des questions en suspens dans son dossier.

Il arrive parfois que le dossier reste ouvert , déclare-t-elle.

Robert Konashewych dans son uniforme du Service de police de Toronto Photo : La Presse canadienne

Selon la Couronne, l'agent Konashewych s'est toutefois fait passer pour un certain Bob Kay, en prétendant être le seul héritier de M. Sommerfeld.

Les procureurs l'accusent d'avoir fabriqué un faux testament datant de 2006 et d'avoir inventé de faux témoins pour tromper la curatelle.

Ils allèguent que le policier a obtenu l'information de sa présumée complice, qui avait accès au dossier du défunt. Le nom de Bob Kay était bien inscrit sur les documents de dossier , confirme-t-elle.

Position de la défense

La défense de Mme Balgobin prend toutefois le soin de relever le fait que sa cliente n'est pas la seule à gérer le dossier de M. Sommerfeld.

La rencontre de sa cliente avec l'héritier de M. Sommerfeld n'est que pure coïncidence, selon elle.

Mme Balgobin explique donc qu'elle a rencontré l'agent Konashewych en juillet 2014, mais qu'elle lui a caché qu'elle était mariée.

Elle précise que son mari préférait rester à Trinité-et-Tobago et qu'ils avaient convenu d'entretenir une relation à longue distance.

Elle souligne que ses collègues savaient qu'elle était mariée et que son employeur avait même organisé une fête de la mariée au travail en mai 2013 au retour de ses noces dans les Antilles.

Cet arrangement ne me convenait plus à la fin 2013, si bien que je l'ai quitté, mais sans divorcer , dit-elle. Je ne l'ai jamais dit à mon employeur, seulement à quelques collègues , ajoute-t-elle.

Candice Dixon est l'ex-fiancée de Robert Konashewych et l'un des témoins à charge de la Couronne dans ce procès. Photo : Facebook/Candice Dixon

Mme Balgobin affirme qu'elle réalise que quelque chose cloche dans sa nouvelle relation, puisque l'agent ne l'a toujours pas invitée à rencontrer ses parents, ni même ses amis.

Je l'ai finalement confronté à ce sujet et il m'a dit qu'il avait une fiancée , déclare-t-elle.

J'étais contrariée, mais j'avais décidé de poursuivre une relation avec lui sans rien dire à ma famille , dit-elle en ajoutant que le policier lui avait dit qu'il ne voulait pas se marier avec sa fiancée.

Elle précise qu'elle n'a jamais révélé à ses supérieurs qu'elle était en conflit d'intérêts, lorsqu'elle a réalisé que son amant était le seul héritier de M. Sommerfeld sous le pseudonyme de Bob Kay.

J'étais gênée et j'avais peur de devoir révéler des détails de ma vie intime , poursuit-elle.

L'agent Konashewych est suspendu du service de police de Toronto avec salaire tandis que Mme Balgobin ne travaille plus à la curatelle publique. Photo : Radio-Canada / Andy Hincenbergs

Elle reconnaît que sa relation avec le coaccusé s'est envenimée lorsque Candice Dixon a appris par hasard dans un salon de coiffure que le policier entretenait une liaison avec une autre femme.

Elle m'a envoyé un courriel lorsqu'elle a pris connaissance de mon identité pour en avoir le cœur net , dit-elle.

Mme Balgobin affirme qu'elle lui a dit au téléphone qu'il n'y avait rien entre son fiancé et elle. J'étais toutefois gênée de voir que Mlle Dixon était blessée et contrariée , souligne-t-elle.

Une relation triangulaire

L'interrogatoire permet de comprendre que la relation triangulaire est devenue empoisonnée et que Candice Dixon se faisait menaçante et indiscrète et qu'elle suivait Adellene Balgobin en plus d'appeler sa famille en Floride.

Mme Balgobin explique qu'elle a alors mis fin à sa relation avec l'agent Konashewych en octobre 2018. J'avais encore des sentiments pour lui , se rappelle-t-elle.

Nous avons continué une correspondance professionnelle au sujet du dossier de M. Sommerfeld et c'est tout , assure-t-elle.

Elle précise que le dossier s'est clos lorsqu'elle a été invitée par un avocat à signer un document de validation au sujet de l'héritage de M. Konashewych.

L'affaire se complique toutefois lorsque Candice Dixon ouvre le courriel de son ex-fiancé qu'elle vient de quitter en novembre 2018 [elle lui avait racheté sa part de leur appartement, où son courrier continuait à être acheminé, NDLR ].

Mme Dixon, qui apprend que son ex-fiancé a hérité d'une fortune, avait envoyé les documents de la curatelle à son avocat qui s'occupait de la vente de leur penthouse.

Son avocat est donc entré en contact avec moi au sujet de l'héritage de M. Sommerfeld , se souvient-elle.

Le procès d'Adellene Balgobin et de Robert Konashewych se déroule devant 14 jurés en Cour supérieure de l'Ontario à Toronto. Photo : Radio-Canada / Esteban Cuevas

À la fin de son interrogatoire, la défense a sorti l'artillerie lourde contre la Couronne.

Mme Balgobin jure à son avocate qu'elle n'a jamais eu l'intention de frauder la curatelle publique et d'escroquer un de ses clients.

Je n'ai jamais trempé dans la conspiration de M. Konashewych et je n'ai jamais partagé avec lui de documents confidentiels , dit-elle.

Elle soutient qu'elle n'a reçu aucun sou de M. Sommerfeld. Je reconnais que je l'aimais, mais pas assez pour commettre une fraude , conclut-elle.

Dans un bref contre-interrogatoire, la défense de M. Konashewych a fait dire à Mme Balgobin qu'elle ne lui avait jamais transféré de documents en personne au sujet de l'héritage de M. Sommerfeld et qu'ils agissaient toujours par l'intermédiaire d'un avocat.

Dans son contre-interrogatoire, la Couronne a pour sa part accusé l'ancienne fonctionnaire d'avoir menti dans son témoignage au sujet du conflit d'intérêts.

Vous étiez le bon complice qui agit de l'intérieur , s'écrie le procureur Peter Scrutton.

Il est impossible que votre relation avec M. Konashewych ait été fortuite, vous nous avez servi un argument bidon , conclut-il avant l'ajournement de fin de journée.

Le contre-interrogatoire se poursuit jeudi.