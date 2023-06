La traverse Québec-Lévis retrouvera son deuxième navire vendredi

La Société des traversiers du Québec STQ) annonce le retour en service du deuxième navire pour le service sur le fleuve entre Québec et Lévis.

La reprise du service à deux navires entre Québec et Lévis est prévue vendredi.

La STQ se dit heureuse de faire l'annonce du retour du NM Lomer-Gouin.

Le traversier était en arrêt technique depuis quelque temps, cette pause annuelle qui permet à la STQ de faire les vérifications mécaniques et de sécurité de ses bateaux. Par contre, il avait été conduit vers l'est pour assurer un service de traversier entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, où le navire habituel, le NM Svanoy a dû être mis à l'arrêt pour réparations après une fausse manœuvre.