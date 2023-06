Une vache résistante aux chaleurs extrêmes conçue au Canada

Depuis trois ans, Joanne Nicklas et son mari, propriétaires d'un petit ranch à Whitecroft, situé à 20 kilomètres au nord-ouest de Kamloops, en Colombie-Britannique, collaborent avec l’Université Thompson Rivers ( TRU ). Leur projet de recherche concerne l'élevage de bovins capables de résister aux chaleurs extrêmes.

En collaboration avec John Church, professeur de sciences des ressources naturelles de la TRU , ils ont croisé l’espèce Red Angus avec l’espèce Senepol, originaire de l'île Sainte-Croix dans la mer des Caraïbes. Ces derniers sont connus pour leur capacité à tolérer des températures élevées.



La mutation génétique naturelle de ce croisement confère au bétail un poil lisse et ras, ce qui permet aux vaches de réguler leur température corporelle plus efficacement en transpirant davantage.

Une dizaine de veaux hybrides sont nés au printemps dernier, et les éleveurs observent déjà des changements positifs. Ils se lèvent plus tôt [et] ils mangent davantage [en période de] chaleur que les autres , déclare Joanne Nicklas.

John Church affirme que le bétail hybride peut supporter des températures d’au moins 7 degrés supérieures à celles des bovidés domestiques (bos indicus), une espèce du sous-continent indien réputée pour sa tolérance à la chaleur estivale.

Le chercheur est aussi surpris de découvrir que les bovins hybrides Angus-Senepol peuvent s’adapter aussi bien aux températures estivales qu'hivernales. Leur pelage repousse pendant l'hiver, donc nous sommes très enthousiastes.

La vache du futur?

John Church explique que le financement pour ce projet de recherche a été obtenu en 2020, un an avant le dôme de chaleur qui a déferlé sur des régions de l’Amérique du Nord, causant la mort de nombreux animaux, dont environ 2000 vaches qui ont péri au Kansas en raison de la chaleur et de l’humidité élevées.

Le scientifique prévoit que les températures estivales pourraient atteindre 50 degrés Celsius au cours de la prochaine décennie, et il croit que son projet de croisement de bétail pourrait aider les éleveurs. Nous pensons que nous avons créé un animal qui sera beaucoup plus résistant au climat et capable de gérer certaines de ces températures extrêmes.

D'après les informations de Jenifer Norwell et de l'émission Daybreak Kamloops