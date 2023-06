Un détour de 1700km si le feu de Donnie Creek coupait l’accès à la route de l’Alaska

Si l'incendie de 4875 kilomètres carrés venait à bloquer la route qui relie la Colombie-Britannique au Yukon, les résidents au nord de Fort Nelson pourraient faire face à un détour de plus de 1700 kilomètres via les routes 37 et 16 s'ils devaient se déplacer vers le sud par les routes principales.

La zone touchée longe un tronçon de 160 kilomètres de la route entre Fort Nelson et Fort St.-John. La ville de Fort St.-John se trouve à environ 380 kilomètres au sud de Fort Nelson, près de la frontière entre la Colombie-Britannique et l'Alberta.

Certaines régions de la province recevront de la pluie et un peu de fraîcheur au cours des prochains jours, mais il ne faudra pas longtemps pour que le temps sec ne revienne, a déclaré, mercredi, le ministre des Forêts Bruce Ralston, en conférence de presse à Vancouver.

Se préparer au pire

Avec une saison de feux de forêt sans précédent, les autorités de la Colombie-Britannique préviennent la population qu’elle doit s’attendre au pire et qu’il est temps de s’y préparer.

Bruce Ralston a souligné que 86 incendies de forêt sont actifs dans la province dont 13 qui se sont déclarés au cours des dernières 24 heures. Ces chiffres reflètent la vigueur de la saison de cette année.

La plupart des incendies de cette saison brûlent dans le nord-est de la province, dans le district régional de Peace River, celui de Tumbler Ridge ainsi que dans la municipalité régionale des Rocheuses Nord.

Le feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw est toujours à environ quatre kilomètres de Tumbler Ridge. Même si la région a reçu de la pluie, cet incendie et celui de Peavine Creek continuent leur progression.

Depuis le mois d’avril, 433 brasiers ont dévoré 762 000 hectares alors que la moyenne annuelle pour cette période en 20 ans a été de 306 incendies de forêt avec 18 000 hectares brûlés.

À travers la province, cette menace des flammes a déjà contraint 2750 personnes à quitter leurs résidences, a souligné Bowinn Ma, la ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation au climat. Elle a, une fois de plus, demandé aux Britanno-Colombiens de se préparer et de s’inscrire aux services de soutien d'urgence, même s'il n'y a pas de menace imminente pour leur domicile ou leur communauté.

La ministre a précisé que les évacués qui sont inscrits seront traités plus rapidement dans les centres d'accueil et pourront obtenir de l'aide immédiatement.

« Il est maintenant temps de vous préparer, vous, votre famille, votre maison et votre communauté à tout incendie potentiel. (...) Suivez toutes les interdictions de feu et évitez toute activité pouvant entraîner un incendie de forêt. » — Une citation de Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation au climat

Un pompier travaille à créer une zone coupe-feu près du feu de Donnie Creek, dans le nord de la Colombie-Britannique. Photo : BC Wildfire Service

Du renfort pour les pompiers

Selon le directeur des opérations du service des incendies de la province, Cliff Chapman, la province possède les ressources nécessaires pour gérer la situation. Toutefois, BC Wildfire indique qu'une aide pourrait être nécessaire au cours des prochaines semaines.

Une équipe de gestion des incidents pourrait arriver des États-Unis dès ce week-end pour offrir un peu de repos à l'une des six équipes basées en Colombie-Britannique,