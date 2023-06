Le NPD réclame une enquête sur l’ingérence de Danielle Smith dans le système judiciaire

La demande envoyée mercredi à Mickey Amery, ministre de la Justice et procureur général, ainsi qu'à Susanne Stushnoff, vice-ministre de la Justice par intérim, réclame en outre la nomination d'un procureur spécial chargé de superviser l'enquête.

Dans son rapport d’enquête partagé le 17 mai, la commissaire à l'éthique Marguerite Trussler affirme que Danielle Smith a enfreint l'article 3 de la loi sur les conflits d'intérêts lors de son interaction avec l’ancien ministre de la Justice et procureur général, Tyler Shandro, en ce qui concerne les accusations criminelles portées contre Arthur Pawlowski.

La commissionnaire y voit une tentative d'influencer l'indépendance du système judiciaire.

La lettre du NPD indique que, lors de l'enquête de la commissaire sur l'appel téléphonique entre Danielle Smith et l'ancien procureur général, Tyler Shandro, la première ministre a affirmé qu'elle avait demandé s'il était approprié qu'elle l'appelle et que ce dernier avait répondu que oui.

Le témoignage de l'ancien procureur général contredit l'affirmation de la première ministre. Tyler Shandro a en effet déclaré que Danielle Smith ne lui a jamais posé la question et qu'il considérait qu'une telle conversation était inappropriée. La commissaire à l'éthique a estimé que les souvenirs de l'ancien ministre étaient plus clairs et plus précis que ceux de la première ministre.

La demande d'enquête du NPD dénonce également ce qu'il considère comme une situation profondément préoccupante .

Le 7 juin 2023, Danielle Smith a annoncé la nomination du nouveau ministre de la Justice et procureur général, déclarant qu'elle lui avait demandé des conseils sur les façons dont elle pourrait interagir avec lui sur des questions d'intérêt public.

Il ne s'agit pas d'une erreur administrative ou d'un simple oubli. Il s'agit de la cheffe du gouvernement de l'Alberta qui utilise ses pouvoirs pour tenter d'influencer le système judiciaire au profit de quelqu'un d'autre , peut-on lire dans la lettre.

La demande signée par Irfan Sabir, député NPD de la circonscription de Calgary-Bhullar-McCall, indique que les Albertains ont le droit de connaître l'étendue de l'ingérence de Danielle Smith et qu'il doit y avoir des conséquences pour que les gens puissent continuer à avoir confiance dans l'indépendance du système judiciaire.

Radio-Canada a contacté le ministère de la Justice de l'Alberta pour obtenir un commentaire, mais aucune réponse n'a été reçue à temps pour la publication de cet article.