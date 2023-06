Le projet visant l’ajout d’un gymnase et de 6 classes ne verra pas le jour en décembre 2024 comme prévu.

Le prix des soumissions trop élevées est la principale cause selon le Centre de services scolaire Chemin-du-Roy. Le plus bas soumissionnaire conforme a déposé un projet à 11,4 millions de dollars, alors que le budget prévu et révisé prévoyait 9,3 millions dollars.

Or, il ne faut pas s’attendre à une autre augmentation de budget de la part du ministère de l’Éducation, selon le directeur par intérim du service des ressources matérielles au CSS Chemin-du-Roy Félix Goudreau.

« On a eu la consigne du ministère de mettre le processus sur pause. » — Une citation de Félix Goudreau, directeur par intérim du service des ressources matérielles CSS Chemin-du-Roy

Le ministère invite donc le centre de services scolaire à étudier diverses options afin d’optimiser le projet et diminuer le coût quitte à en sacrifier certaines parties. Selon Félix Goudreau, il n’est pas question de modifier les besoins initiaux. Les besoins qui ont été déposés dans l'appel d'offres sont les besoins réels. On veut vraiment un environnement optimal pour la clientèle .

Il s’agit d’une autre tuile dans ce dossier. En 2020 le gouvernement du Québec avait octroyé un budget de 8,5 millions de dollars pour le premier appel d’offres. La surprise était de taille à l’ouverture des soumissions alors que la plus basse était de 12 millions de dollars.

Après avoir prévu la construction pour décembre 2024, le centre de services scolaire ne se donne plus d'échéancier et attendra le retour du ministère. L'ajout de nouvelles classes modulaires n'est pas écarté si le manque d'espace se fait sentir.

