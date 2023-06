Protection du caribou : des maires et des dirigeants d’entreprises lancent un appel

Une quinzaine de maires du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord ainsi que des ingénieurs forestiers et des dirigeants d’entreprises signent une lettre commune pour demander à Québec de préserver également les communautés avec le dépôt futur de la stratégie de protection du caribou.

Les quelque 50 signataires de la lettre, relayée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN), souhaitent une issue basée sur le développement durable dans le dossier de l'espèce menacée, dont des populations du Québec sont en déclin.

Des dirigeants de Boisaco, Forestra et Remabec ainsi que quelques coopératives forestières font partie du groupe, tout comme des élus de Dolbeau-Mistassini, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, Alma et Forestville.

Le document vise à changer la perception du grand public qui, selon eux, voit négativement l’exploitation forestière.

Cette situation s’est installée en dépit de l’évolution extraordinaire des pratiques forestières au fil du temps et dont les résultats sont visibles et mesurables. Ce phénomène est difficile à comprendre et paradoxal pour celles et ceux qui travaillent et vivent une étroite relation avec la forêt. Il coïncide néanmoins avec un éveil général sur l’importance de protéger nos écosystèmes, ce qui est, en soi, une bonne chose , est-il écrit.

Claude Dupuis est le directeur général de la coopérative forestière Groupe Forestra. Il fait partie des signataires. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pour le préfet de la MRC du Domaine-du-Roy et président d'Alliance forêt boréale, Yanick Baillargeon, les citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont mieux placés pour reconnaître le rôle de l'industrie forestière.

Ici, on rencontre des citoyens, on rencontre ceux qui habitent les communautés forestières. Eux, ils n’ont aucun intérêt à ce que cette forêt disparaisse. La semaine, les gens travaillent en forêt. La fin de semaine, les gens retournent en forêt, il faut qu’elle soit encore là. Il faut être capable de profiter de cette biodiversité-là, puis du caractère exceptionnel que ça a. Donc c'est sûr et certain que les gens d'ici n’ont pas la même perception que les gens des grands centres par rapport à ça, parce qu’eux, ils n’y vivent tout simplement pas , a commenté Yanick Baillargeon en entrevue à Radio-Canada.

Rappelons que le dépôt de la stratégie de protection du caribou, prévu en juin, a été repoussé par le gouvernement Legault pour tenir compte des impacts des feux de forêt. Le gouvernement fédéral, qui doit dans un sens donner son accord au plan de Québec, fera preuve de flexibilité quant à la date.