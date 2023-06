Le conseil municipal a ainsi décidé d’écouter un groupe de résidents qui déplorait le manque de détails fournis par le promoteur au sujet de ce projet.

Quest Capital Inc comptait bâtir une quinzaine d’édifices de quatre à six étages sur un lotissement qui lui appartient et est situé au 49 du chemin Keith. Cela pourrait représenter jusqu’à 2000 logements. Les élus ont rejeté le plan modificateur provisoire du lotissement.

Des résidents du secteur ont formulé plusieurs objections. Ils demandaient notamment que la rue Janika ne soit pas ouverte pour être liée aux futurs immeubles résidentiels.

Avoir 5000 personnes qui rentrent sur notre petite rue, pour nous autres, c'est en fait pas sécuritaire , a déclaré mercredi Josée Rivest, une résidente de la rue Bouchard.

Les citoyens du secteur demandent aussi une zone tampon boisée. Le déboisement est une contrariété et une inquiétude évoquée par de nombreux résidents.

Pas dans ma cour

Il est évident ici qu’on assiste au phénomène NIMBY , Not in My Backyard, par des résidents qui sont établis dans le secteur en pleine croissance , a déclaré le vice-président de Quest Capital, Thierry Comtois, dans sa présentation au conseil municipal, lundi soir.

« Une croissance plus rapide que prévu, effectivement, qui apporte son lot d’émotions ainsi qu’une certaine résistance au changement. La dynamique du secteur, quant à elle, est basée non pas sur les émotions, mais sur les faits. » — Une citation de Thierry Comtois, vice-président de Quest Capital

Le promoteur a demandé pourquoi des résidents de la rue Bouchard, qui se disent attachés aux espaces verts, ont eux-mêmes déraciné des arbres sur leur terrain lorsqu’ils ont bâti leur maison. Il faut aussi noter que 9 des 11 propriétés avoisinantes ont été achetées en moyenne 249 jours après la date à laquelle nous avons acheté notre terrain , a-t-il souligné.

À l’opposé, certains résidents rencontrés mercredi après-midi se défendent bien d’être opposés au progrès.

On n'est pas contre le développement. On se dit qu'en 2023, il y a des façons de développer plus durables, raisonnables, responsables , a martelé Catherine Boucher, qui habite sur la rue Bouchard.

Elle note que les citoyens ne veulent pas d’un îlot de chaleur urbain juste derrière .

On veut travailler avec la Ville, puis on veut travailler avec le développeur pour en venir à un terrain d'entente et avoir quelque chose qui marche pour tout le monde , ajoute sa voisine Josée Rivest.

Le promoteur propose des concessions

Le porte-parole de Quest Capital, Thierry Comtois, a déclaré lundi que le promoteur avait bien entendu les résidents et affirmé travailler d’arrache-pied afin de trouver des solutions pour apaiser ces inquiétudes .

Il a indiqué que le promoteur proposait d’ajouter une zone boisée tampon le long de la ligne de propriétés mitoyennes, et ce, jusqu’à 9 mètres. De plus, il propose de réduire de six à quatre étages la taille des bâtiments adjacents à 11 des propriétés existantes.

L’entreprise s’engage aussi à planter des arbres, à condition que les résidents voisins présents ici ce soir plantent le même nombre d'arbres dans leur cour arrière .

Coïncidence lundi à la même réunion du conseil à Dieppe, la Ville a adopté son nouvel arrêté sur les arbres. L’aménagement durable était donc à l’ordre du jour, alors même que le déboisement et la préservation d’espaces verts étaient débattus dans le cas du projet immobilier.

Préférant ne pas commenter le dossier le temps que la Ville l'étudie davantage, le Directeur de l'environnement de Dieppe précise que le promoteur avait obtenu son permis bien avant l'arrêté, mais que des efforts seront mis désormais pour protéger les milieux naturels.

On sent que c'est essentiel de protéger nos espaces verts, nos îlots de fraîcheur et de faire un aménagement durable, en harmonie avec la nature , a déclaré dans une entrevue mercredi le directeur en gestion de l'environnement à la Ville de Dieppe, Alexandre Truchon-Savard.

Quest Capital Inc a décliné une demande d'entrevue.

