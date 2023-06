La modernisation du réseau de transport électrique cruciale pour la transition énergétique

Les experts présents lors de l'événement s’entendent tous sur ce constat : il importe de créer un réseau de transport flexible et fiable pour faciliter la croissance rapide des énergies renouvelables.

Selon le directeur général de Nergica, Frédéric Côté, il s'agit d'une priorité, pas seulement au Québec, mais aussi à l’international.

« La une de la revue britannique The Economist, ce printemps, mettait une image assez marquante où l’on disait : ''maintenant, pour les gens qui sont soucieux de l'environnement, ce n’est plus les arbres qu'il faut embrasser, mais bien des pylônes''. » — Une citation de Frédéric Côté, directeur général de Nergica

Frédéric Côté est directeur général de Nergica. Photo : Radio-Canada

Des pylônes, il faudra en construire rapidement, selon les experts.

Or, sur la carte présentée lors du dernier appel d’offres d’Hydro-Québec, aucun point de raccordement n'a été identifié pour d’éventuels projets éoliens à l’est de Rivière-du-Loup. On est en retard dans notre transition énergétique. Il y a un sentiment d'urgence. Quand on regarde les cibles de décarbonisation de la province, on est peut-être 10 à 15 ans en retard , déplore Frédéric Côté.

Il explique que deux volets dans la question du transport de l'électricité coexistent.

Le premier est celui de l'interconnexion entre les réseaux provinciaux et nationaux. Encore aujourd'hui, c'est chaque État, chaque province qui planifie son réseau de transport [d’électricité]. Mais comme on l'a dit ce matin, le vent ne s'arrête pas à la frontière ni le soleil , explique-t-il. Le deuxième s'articule autour de l'augmentation du nombre de lignes de transport. Les experts s'entendent pour dire que le Québec est très en retard sur les États-Unis.

Se positionner dans un marché en avance

C’est tellement gros ce qu'il se passe aux États-Unis, qu'on se rend compte qu’il faut bouger vite au Canada , affirme le directeur général de l’Alliance de l’énergie de l’Est, Jean-François Thériault, qui faisait partie des panélistes.

Jean-François Thériault est le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Photo : Radio-Canada

Le vice-président au développement des affaires de Grid United, Philip Duguay, était l’autre expert invité sur le panel. Il offrait un tour d’horizon des apprentissages et des développements aux États-Unis.

Selon lui, il est nécessaire de modéliser et de planifier avec nos voisins. Le Québec ne peut plus planifier en vase clos , dit-il. Les expériences ailleurs dans le monde démontrent qu’une transition énergétique efficace ne peut se faire qu’en concertation, est-il d'avis.

Il devient aussi primordial de créer un système d’appel d’offres multilatéral, selon Philip Duguay.

Enfin, il déclare que le Québec, le reste du Canada et les États américains voisins doivent créer un marché pour optimiser les réseaux afin de faciliter l’achat des électrons. Il soutient que l’alignement de la tarification des marchés est central pour réussir la transition énergétique et soutenir la croissance.

Selon le directeur général de l'Alliance de l'énergie de l'Est, Jean-François Thériault, il aurait fallu avoir cette discussion il y a déjà 10 ans. Ce qu'on souhaite collectivement, c’est la décarbonisation puis l'atteinte des objectifs sur la diminution des gaz à effet de serre. Si on manque le bateau, ce sont les générations futures qui vont subir les conséquences du délai à mettre en place cette transition-là , affirme-t-il.

Accélérer tout en développant l’acceptabilité sociale

Jean-François Thériault estime que le consensus qui est ressorti mercredi matin est la nécessité d'accélérer la cadence de la transition énergétique.

Il est essentiel de se donner la rapidité et la flexibilité. C'est de ça qu'on a besoin pour atteindre les cibles de transition énergétique , déclare-t-il. On va devoir accélérer le pas sinon on va rater nos cibles de transition , se désole M. Thériault.

Il propose de changer le processus réglementaire et environnemental rapidement. Comment est-ce qu’on peut, tout en étant rigoureux et sans escamoter de processus, faire en sorte que les processus soient peut-être plus flexibles? , se demande-t-il.

Cependant, selon lui, une transition énergétique réussie ira de pair avec l’acceptabilité sociale.

« Je pense qu’on peut partager notre expertise avec les autres territoires. Mais je pense qu’on devrait aller en premier où le terreau est fertile, en donnant le temps aux autres de se préparer, et de s’adapter à la réalité de chaque territoire. » — Une citation de Jean-François Thériault, directeur général de l'Alliance de l'énergie de l'Est

Pour réussir la transition énergétique, M. Thériault préconise les compromis entre les volontés des entreprises, des citoyens, des municipalités et du bien commun. Il déplore que des citoyens refusent la construction de pylône ou d'éolienne dans leur cour. C’est difficile de concevoir les gaz à effet de serre. On voit plus rapidement les conséquences de la construction d’infrastructures sur le terrain. C’est tangible. C’est devant nos yeux. […] Mais la transition énergétique dépend de ce compromis-là qu’on doit faire tout le monde ensemble , conclut-il.

Il est d'avis que c’est de cette façon que le Québec réussira à atteindre ses cibles pour l’horizon 2020 à 2050.