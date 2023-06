Après les pompiers français, des Espagnols et Portugais à la rescousse

Ils seront déployés principalement dans le Nord-du-Québec, où plusieurs incendies ne sont toujours pas maîtrisés.

Plus de 200 pompiers en provenance de la France et des États-Unis sont déjà sur le terrain depuis quelques jours.

D'ici la fin de la semaine, un total de 1500 pompiers forestiers seront à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser les incendies qui menacent toujours des municipalités.

Votre arrivée, amis portugais et espagnols, fera une différence. Merci, gracias , a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron, quelques minutes après l'arrivée des pompiers. Vous venez donner un précieux coup de main à nos équipes et du fond du cœur, je peux vous dire que ça fait et ça fera une différence .

La ministre des Relations internationales, Martine Biron, a accueilli les deux délégations. Photo : Radio-Canada

Les forces portugaises, le contingent espagnol, sont venues très motivées. Tous les gens sont prêts à travailler , a déclaré en français João Manuel Alphonso, chef des équipes portugaises. Nous sommes là pour tout faire pour donner une bonne aide.

On vient pour la solidarité de l'Espagne , ajoute Angela Iglesias Rodrigo du ministère de la Transition écologique de l'Espagne. Elle s'attend à une adaptation des pompiers espagnols puisque la plupart ont reçu des formations similaires aux pompiers canadiens.

2800 personnes étaient toujours évacuées mercredi matin au Québec, notamment à Lebel-sur-Quévillon.