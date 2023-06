Voie de contournement à Lac-Mégantic : Transport Canada va de l’avant avec l’expropriation

Par voie de communiqué, le ministre des Transports, Omar Alghabara, annonce que le gouvernement va acquérir les parcelles de terrains nécessaires au projet .

Les propriétaires visés ont été informés au cours de la journée et une rencontre avec les fonctionnaires de Transport Canada, de Services publics et de l'approvisionnement Canada et l'attaché politique du ministre des Transports est prévue mercredi soir.

La prise de possession se fera le 1er août prochain. Les propriétaires recevront une indemnité d'ici ce moment.

L’annonce d’aujourd’hui a été mûrement réfléchie. Nous comprenons que celle-ci puisse être difficile pour certains, mais elle est essentielle à la réalisation de ce projet qui permettra de sortir les trains du centre-ville de Lac-Mégantic. Nous accompagnerons les propriétaires touchés par l’annonce d’expropriation tout au long du processus , affirme le ministre dans son communiqué.

On n'est pas considérés dans ce projet!

Trois propriétaires touchés par ces expropriations ont exprimé leur colère quelques minutes après avoir appris la nouvelle. Ce n'est peut-être pas une surprise, mais j'étais très déçue. Je trouve que c'est un manque de responsabilité indescriptible , déplore Yolande Boulanger.

« Je pense qu'ils mettent, encore une fois, la charrue avant les bœufs parce que l' OTC n'a pas donné son accord encore. » — Une citation de Yolande Boulanger, propriétaire expropriée

De son côté, Kurk Lucas déplore le fait que le délais de 90 jours ne soit pas respecté. On est à 46 jours. Elle est où l'urgence? On sait c'est quoi l'urgence : c'est pour bien paraître! C'est pour faire une pelletée de terre à l'automne.

Un autre propriétaire exproprié, Sylvain Côté, se désole de l'attitude du gouvernement à leur égard. Pour eux, on n'est pas importants. On n'est pas considérés dans ce projet. Il n'y a aucun respect.

Les trois propriétaires entendent poursuivre leur combat en justice.

Le maire Gendron n'est pas surpris

On a eu une lettre au bureau pour nous dire qu'ils allaient de l'avant. [...] C'est sûr que ce n'est pas réellement une surprise. Surtout après que le premier ministre Trudeau ait annoncé publiquement qu'il irait de l'avant avec la voie de contournement. On s'attendait que le ministre suive son premier ministre , explique, le maire de Frontenac, Gaby Gendron.

À Frontenac, neuf propriétaires seront expropriés selon le maire. Deux autres ont réussi à s'entendre avec le gouvernement. Comme Municipalité, on ne peut pas contester parce qu'on n'est pas touché. Pour les expropriés, il y a des démarches judiciaires qu'ils peuvent faire. Ça sera à eux à décider , dit-il.

« Dans les neuf propriétaires impactés, certains vont contester cette décision. » — Une citation de Gaby Gendron, maire de Frontenac

Plus de détails à venir.