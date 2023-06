Une piste cyclable entre le village et le parc national du Bic

Après plus de vingt ans à espérer la concrétisation du projet, les bénévoles de l’Association Rimouski ville cyclable sont en voie d’atteindre leur objectif.

Un projet de piste cyclable sur pilotis faite d’aluminium qui permettrait de traverser le secteur du parc du Bic sera à l'étude. Sa fabrication serait plus respectueuse du milieu naturel, soutient le vice-président de l’organisme, Louis Landry, en entrevue à l’émission radio Même Fréquence.

« On ne met pas de la grosse machinerie, on ne brise pas, et en plus, ça va être très beau et très agréable. » — Une citation de Louis Landry, vice-président de l'Association Rimouski ville cyclable

Vis-à-vis d'une des entrées du parc du Bic, la route 132 traverse une côte abrupte. Pour que la montée et la descente se fassent plus doucement, le trajet zigzaguerait.

La subvention de 30 000 dollars provient de la Sépaq , de députés provinciaux et d'autres associations. Elle servira à financer l’étude de faisabilité, dont le coût s'élève à environ 125 000 dollars au total.

Par la suite, une étude géotechnique sera nécessaire pour analyser le sol. Le vice-président de l'Association Rimouski ville cyclable explique que le financement de cette seconde étude est en grande partie trouvé grâce à des levées de fonds et à l’aide de plusieurs partenaires.

Une option intéressante pour la Sépaq

Une première proposition de projet de piste cyclable dans le parc du Bic, soumise par l'Association Rimouski ville cyclable il y a quelques années, avait été refusée par la Sépaq .

Selon Simon Boivin, responsable des relations avec les médias au parc du Bic, les options analysées par le passé avaient un impact plus important sur le milieu naturel. L’idée de piste cyclable sur pilotis pourrait mieux satisfaire les exigences du parc national, qui souhaite que le projet touche minimalement la nature environnante.

Il est clair que le parc national veut collaborer avec la région à dynamiser l’offre touristique régionale , commente M. Boivin. Il assure que la Sépaq apportera une aide financière pour l’étude géotechnique du projet. Une réponse positive dont se réjouit Rimouski ville cyclable, après toutes ces années. Je n’en reviens pas! , s’est exclamé Louis Landry en entrevue.

Un obstacle demeure : la route 132

Actuellement, la piste cyclable sillonne la côte entre Sainte-Luce et le district du Bic. Puis, pour atteindre la Route verte du Québec dans le parc national du Bic, les cyclistes doivent traverser la route 132 et partager la voie avec les véhicules, qui roulent à haute vitesse, sur plus d’un kilomètre.

Sur cette image, l'entrée du tunnel qui pourrait être creusé sous la route 132 a été ajoutée par infographie. Photo : Capture d'écran Google Maps

Pour assurer la sécurité des cyclistes, l'Association Rimouski ville cyclable est en contact avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable ainsi que la Ville de Rimouski afin de trouver une option intéressante pour tous les partis.

Des propositions de tunnel et de passerelle sont envisagées, selon Louis Landry.

Il espère vivement que la concrétisation de la piste cyclable sur pilotis dans le parc du Bic accélérera les démarches pour aménager un passage qui permettra aux cyclistes de traverser la voie sans crainte.