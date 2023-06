Blaine Higgs pense se représenter en 2024

Alors que la situation politique est très volatile à Fredericton - avec en toile de fond la politique 713 sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle dans les écoles - le premier ministre explique ses motivations et son entêtement à aller de l’avant.

Voici les questions et les réponses abrégées et éditées issue d'une longue entrevue dans une volonté de rendre le propos plus clair.

Est-ce que vous avez toujours le contrôle de votre caucus?

Nous avons des dossiers chauds, et les gens ont de fortes opinions, il n’y a pas de doute. De plaire à tout le monde est difficile, voire impossible. Nous tentons de trouver un équilibre. La majorité des membres du caucus appuient nos politiques - mais je ne peux pas dire que c’est le cas de tout le monde. Je ne peux pas dire que nous sommes complètement unis.

Blaine Higgs estime que les rébellions venant de son camp sont « inacceptables ». Photo : Radio-Canada

Allez-vous expulser des membres du caucus ou du cabinet qui ont exprimé leur désaccord - ou même voté contre - votre gouvernement?

Il est évident que dans notre système parlementaire, historiquement, ce genre de comportement est inacceptable dans un gouvernement. Bien que j’accueille favorablement les opinions diverses et les échanges d’idées dans le caucus, ce ne serait pas juste de dire qu’il n’y aura pas de conséquence. Je ne peux pas ignorer [la dissidence]. Je ne sais pas quelle voie j’emprunterai. Je n’ai pas pris de décision. Mon objectif ultime, c’est d’avoir un groupe uni. Je dois trouver la meilleure façon d’y arriver.

Pourriez-vous faire un remaniement?

Je suis en train d’évaluer l’ensemble des actions avant de prendre une décision. Je ne sais pas encore.

Pensez-vous que les Néo-Brunswickois veulent d’une élection?

Non, et je ne veux pas d’élection non plus. Mais si j’ai besoin de le faire pour que nous continuons à faire avancer nos dossiers et nos projets de loi, quel autre recours existe? Si je n’arrive pas à avoir la solidarité dans nos propres rangs, quels sont mes recours? Si nous avons un gouvernement qui ne peut pas performer, fonctionner, parce que ses propres membres ne sont pas unis, y a-t-il une autre solution? Je ne pense pas que nous soyons là, mais c’est toujours une option.

Le premier ministre Blaine Higgs en mêlée de presse. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran Mediacentral

Vous avez maintenu le flou sur votre avenir politique. Les élections sont dans un peu plus d’un an. Pourquoi maintenir ce flou?

C’est une question valide. Je sais que quand vient le temps de parler de timing , je devrai donner suffisamment de temps au parti pour mettre un nouveau chef en place. Je ne suis pas quelqu’un qui évite les controverses. Ce conflit interne au sein des troupes ne me donne pas le goût de partir, mais plutôt de rester en poste pour régler la situation.

La province est trop importante pour être divisée sur ces dossiers. Nous devons faire en sorte que le progrès continue. La province va bien dans tous les secteurs : l’économie, la population, la santé. L’éducation reste un défi important.

Même si vous n’avez pas pris de décision finale, vous penchez davantage pour demeurer candidat en 2024?

Oui, c’est le cas. Si nous ne pouvons pas avoir notre propre maison en ordre, que nous ne pouvons pas maintenir le momentum que nous avons en ce moment, alors je ne partirai pas. Je ne quitterai pas dans le chaos. En ce moment, notre parti n’est pas cohérent. C’est difficile. Nous avons besoin de régler ces problèmes à l’interne. Je prendrai une décision par la suite. Je prendrai une décision d’ici quelques mois.

Malgré la tempête qui secoue son caucus, le premier ministre progressiste-conservateur exclut de démissionner et envisage même de se représenter en 2024. Photo : Radio-Canada

À quel moment et dans quel contexte avez-vous pris connaissance de la politique 713?

La politique 713 a vu le jour en 2020. À ce moment-là, il n’était pas nécessaire de la présenter au cabinet. Elle a été discutée au caucus, mais pas été étudiée en détail. Honnêtement, je n’avais pas compris que les parents étaient exclus ; que les écoles devaient faire des plans en contournant les parents. Et qu’on ne les garderait pas au courant. Il n’y avait aucun processus pour les inclure dans les discussions concernant leur enfant - mais plutôt un plan pour leur cacher de l’information sur leur enfant.

Et c’est récemment seulement que j’ai pris connaissance de cet aspect. Ça a été mis en lumière quand il a été question des heures du conte drag dans les écoles. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à recevoir des plaintes des parents. Et c’est à ce moment-là que vous avons accordé plus d’attention à la politique 713.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, n'exclut pas de remanier son gouvernement après la fronde de plusieurs ministres et députés de son propre caucus. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Certaines personnes pensent que vos positions sont alignées sur les positions de votre église. Est-ce que vous amenez vos croyances religieuses à l’Assemblée législative?

Ma position et celle de tous mes collègues, c’est autour du rôle des parents. Je suis un père de quatre filles et le grand-père de cinq petits-enfants. Je sais comment les jeunes enfants sont impressionnables. Je sais comme il est important d’avoir des liens familiaux forts. Évidemment, tout le monde n’a pas cette chance. Nous devons avoir les moyens de les protéger de toute situation problématique à l’école. Mes croyances sont basées sur mon expérience en tant que père.

L’Opposition vous reproche d’amener au Nouveau-Brunswick un style de politique de la droite américaine. Que répondrez-vous à ça?

Ça me déçoit d’entendre de tels commentaires. Ce que j’essaie de faire, c’est de trouver un équilibre où les parents jouent un rôle dans la vie de leur enfant. C’est aussi simple que ça. Il n’y a pas d’intention cachée. Comment peut-on ne pas avoir de problème avec le fait qu’on exclut les parents de la vie scolaire de leur enfants?

Avec des informations de Nicolas Steinbach