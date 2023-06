Manifestation au Palais législatif pour réclamer la fouille du dépotoir Prairie Green

Des manifestants se sont rassemblés devant le Palais législatif du Manitoba mercredi pour réclamer les fouilles du dépotoir de Prairie Green, où pourraient se trouver les dépouilles de de Morgan Harris et de Marcedes Myran, deux femmes autochtones victimes d'un tueur en série présumé.

Leurs familles ont organisé l'événement pour attirer l'attention sur le manque de réponse ou de soutien du gouvernement du Manitoba pour que des recherches soient lancées dans le dépotoir où seraient leurs corps , est-il inscrit dans l'invitation aux médias.

Sur place, des manifestants ont brandi des affiches arborant les messages Cessez de gaspiller du temps! Le dépotoir n’est pas un cimetière! et Justice pour Marcedes Myran .

La cousine de Morgan Harris, Melissa Normand, se demande pourquoi les fouilles du dépotoir n'ont pas encore été amorcées depuis la publication de l'étude de faisabilité il y a un mois.

L'étude a été publiée. C'est faisable. La décharge peut être fouillée. Pourquoi notre première ministre fait-elle traîner les choses? demande-t-elle.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a fait valoir la semaine dernière que les fouilles devraient être menées par le gouvernement fédéral en collaboration avec les familles.

La cheffe de la Première Nation de Long Plains, Kyra Wilson, soutient qu'il est important d'entamer des recherches dans le dépotoir pour que la communauté puisse faire son deuil.

Ce n'est pas important que vous soyez du gouvernement provincial ou du gouvernement fédéral, vous avez le mandat de prendre soin de nos communautés et de nos Premières Nations. Vous avez la responsabilité de soutenir le travail pour ramener ces femmes chez elles , dit la cheffe de la Première Nation d'où étaient originaires Marcedes Myran et Morgan Harris.

La décharge Prairie Green est située au nord de Winnipeg. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Trevor Brine

Une porte-parole du ministère de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord du Manitoba indique qu'une réunion est prévue le 5 juillet entre la ministre Eileen Clarke, la première ministre Heather Stefanson ainsi que la grande cheffe de l'Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, et la cheffe de la Première Nation Long Plains, Kyra Wilson.

Nous continuons à reconnaître l'angoisse des familles et nous sommes de tout cœur avec elles. Nous prenons le temps nécessaire pour examiner les recommandations du rapport, ce que le gouvernement fédéral fait également , écrit la porte-parole provinciale.

En attente d'une réponse

La grande cheffe de l’Assemblée des chefs du Manitoba, Cathy Merrick, a rappelé que l’étude a été soumise au bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller.

Il y avait tous ces gens autour de la table pour le comité de surveillance [de l'étude de faisabilité]. Ils représentaient le gouvernement, le bureau du maire, le Service de police de Winnipeg, la GRC . Il y avait des spécialistes. Je ne pense donc pas que nous ayons mal fait notre travail.

Cathy Merrick déplore la situation dans laquelle se retrouvent les familles, qui attendent tous les jours une réponse du gouvernement fédéral .

Dans une déclaration écrite, un porte-parole du ministère Relations Couronne-Autochtones indique avoir été en contact avec les familles et l'Assemblée des chefs du Manitoba, mais ne pas pouvoir divulguer les détails de ces conversations.

Nous ferons d'autres commentaires lorsque cela sera approprié, après notre examen. Nous devons nous assurer que notre travail est bien fait, dans le respect des cultures et des traumatismes, et en gardant à l'esprit les familles, les survivants et les communautés , indique le porte-parole.

Au début du mois de décembre 2022, la police de Winnipeg a annoncé qu'un tueur en série présumé était accusé du meurtre de quatre femmes autochtones, dont une toujours non identifiée à ce jour.

En juin 2022, des restes humains appartenant à Rebecca Comtois, âgée de 24 ans, ont été retrouvés dans la décharge du chemin Brady à Winnipeg. Selon la police, les corps de Marcedes Myran et de Morgan Harris pourraient se trouver au dépotoir de Prairie Green, à l'extérieur de la capitale manitobaine.

Avec les informations d'Anne-Louise Michel et de Cameron McLean