Bonnie Crombie veut réformer le Parti libéral de l’Ontario

« Je veux renouveler, rebâtir et énergiser le Parti libéral de l’Ontario », a déclaré mercredi soir la mairesse de Mississauga Bonnie Crombie dans un discours officialisant sa candidature dans la course à la direction du parti.

La candidature de la mairesse était pressentie depuis quelques semaines déjà et Mme Crombie s'était même inscrite auprès d'Élections Ontario. Mercredi soir, devant une foule rassemblée dans un établissement scolaire de sa municipalité, elle a confirmé la nouvelle.

Celle qui a déjà été députée libérale fédérale s’en est pris directement aux progressistes-conservateurs de Doug Ford dans son discours. Les Ontariens méritent mieux qu’un gouvernement qui préfère aider ses amis que la population a-t-elle mentionné.

La mairesse a notamment dénoncé dans son discours la décision du gouvernement de retirer des secteurs de la ceinture de verdure et d’avoir offert un bail de 95 ans à l’entreprise autrichienne Therme pour son spa et son parc aquatique à la Place de l’Ontario alors que des urgences en région ont dû fermer .

En point de presse après son discours, la candidate a toutefois laissé la porte ouverte au retrait de certains secteurs de la ceinture de verdure si des communautés le souhaitent.

Bonnie Crombie a affirmé qu'elle prendrait probablement congé de son poste de mairesse lorsque la course, qui compte jusqu'à maintenant quatre candidats, s'intensifiera. Ses adversaires sont les députés fédéraux Nathaniel Erskine-Smith et Yasir Naqvi, ainsi que le député provincial Ted Hsu.

Un parti en difficulté

La mairesse de Mississauga, si elle est élue cheffe le 2 décembre, prendra les rênes d’un parti qui vient d’essuyer deux échecs cuisants consécutifs aux élections générales, en 2018 et 2023.

Le poste de chef du Parti libéral de l'Ontario est libre depuis le départ de Steven Del Duca le soir de l'élection provinciale du 2 juin 2022. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Le parti, a affirmé Bonnie Crombie dans son discours, doit amasser davantage de fonds et rebâtir son infrastructure vieillissante pour être concurrentiel dans l’environnement politique dynamique d’aujourd’hui.

Les libéraux avaient deux options après la défaite de l’année dernière, d’après la politologue Geneviève Tellier : laisser aller le parti ou arriver avec de nouvelles idées . L’entrée dans la course de Bonnie Crombie, dit-elle, suscitera un débat d'idées au sein du parti.

Chaque fois qu'un nouveau candidat se lance dans la course, sa candidature nous pousse tous à avoir des idées plus audacieuses, à participer à plus de conversations et ça nous oblige aussi à travailler plus fort , a déclaré Yasir Naqvi en réaction à la candidature de Bonnie Crombie.

L’une des meneuses

Bonnie Crombie pourrait entrer dans la course en position de tête sans avoir commencé officiellement sa campagne , remarque Geneviève Tellier.

La mairesse de Mississauga est d’ailleurs la candidate qui reçoit le plus d’appuis parmi les électeurs du Parti libéral de l'Ontario, d’après un sondage de la firme Abacus publié le 13 juin.

Son arrivée dans la course apporte de l'engouement , a témoigné le Dr Sylvain Roy, candidat du parti dans la circonscription Newmarket–Aurora lors de la dernière élection provinciale, en entrevue à l’émission Dans la mosaïque.

D’après Geneviève Tellier, le premier ministre Doug Ford doit se soucier de Bonnie Crombie.

Il la voit comme une vraie menace et il a raison de s’inquiéter puisqu’elle veut recentrer le Parti libéral et c’est le talon d’Achille du parti actuellement , dit-elle.

En entrevue à CBC au mois de mai, Bonnie Crombie s’est décrite comme très centriste, très responsable au plan financier et très progressiste socialement .

Avec les informations de Camille Gris Roy