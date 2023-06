Les élèves de Quévillon pourront reprendre leurs examens de fin d’année

Le Centre de services scolaire de la Baie-James (CSSBJ) a déjà obtenu la confirmation de la direction de la sanction des études au ministère de l’Éducation que ces élèves pourront bénéficier d’une dérogation, la même qui est offerte aux élèves qui manquent leurs examens pour une absence motivée.

Ce sera le cas pour les examens obligatoires de lecture de la 4e année et de mathématiques de la 6e année au primaire, ainsi que pour les épreuves uniques du ministère dans certaines matières de 4e et de 5e secondaire.

Le ministère va nous donner des dérogations pour qu’on puisse faire les épreuves à une date ultérieure. Normalement, ça se passe à la fin de l’année. Ils ont quand même une épreuve prévue pour les élèves ayant des absences motivées à l’examen , indique Bianca Tremblay, directrice du service de l’enseignement au CSSBJ.

« Quand on est dans une situation comme celle-ci, avec un groupe complet, c’est ce que le ministère prévoit, des dates de dérogation. » — Une citation de Bianca Tremblay, du Centre de services scolaire de la Baie-James

Aucune décision n’a encore été prise quant aux examens d’établissement à Lebel-sur-Quévillon. À Chapais et à Chibougamau, où les élèves ont aussi été évacués en raison des incendies forestiers, les écoles ont décidé de les annuler.

Les enseignants vont prendre le temps de voir où on en est rendus, qu’est-ce qu’on avait déjà comme traces pour être capable de porter un jugement sur les apprentissages des élèves. On a quand même la chance d’être en fin d’année. Il y avait donc une bonne partie de l’année de complétée et les enseignants ont déjà un bon portrait des compétences des élèves dans chacune des disciplines. S’il leur manque des traces, ils vont quand même avoir le temps, dans les derniers jours, de faire des évaluations à l’intérieur de leurs cours , précise Mme Tremblay.

Pas de cours en ce moment

Les élèves évacués ne suivent actuellement pas de cours. Les enseignants ont quitté la ville en catastrophe sans leur matériel pédagogique. De plus, les élèves se trouvent dans de la famille ou au site d’hébergement à Senneterre.

On ne s’attendait pas, au départ, à ce que ce soit aussi long. On veut quand même s’assurer que nos élèves sont dans un état d'esprit correct pour avoir des cours et réaliser des apprentissages. Quand on est en évacuation, qu’on n’habite pas chez nous et qu’on est partis vite, on ne croit pas que ce soit des conditions favorables pour ça , souligne Bianca Tremblay.

Bien qu’on ne sache toujours pas quand les citoyens pourront réintégrer Lebel-sur-Quévillon, il n’est pas encore question de prolonger l’année scolaire.

Actuellement, ce n’est pas un scénario qui est envisagé. Ça amènerait d’autres complications, d’autres variables. Avec les paramètres qu’on connaît aujourd’hui, ce n’est pas un scénario envisagé. Pour l’instant, on a surtout hâte que la situation se rétablisse aussi dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. On est sensibles. On a hâte de retrouver tout notre monde dans nos établissements, autant le personnel que les élèves , mentionne Michel Laplace, directeur général du CSSBJ.

(Avec la collaboration d’Annie-Claude Luneau)