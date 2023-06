Un résident de la région honoré pour un acte courageux au lac des Commissaires en 2019

Le 23 mai 2019, il a fort probablement sauvé la vie de son oncle, qui est à mobilité réduite, alors qu’ils pêchaient en compagnie d’un autre homme. L'événement avait alors été souligné par la Sûreté du Québec.

Leur chaloupe avait chaviré dans l’eau glaciale au moment où ils ont croisé le courant de la rivière des Commissaires.

Selon le récit compris dans le communiqué, les trois hommes avaient réussi à joindre le rivage, car ils portaient une veste de flottaison. Une pluie verglaçante commençait à tomber. Carol Lévesque, qui avait perdu ses bottes dans l’eau, avait alors marché un kilomètre et demi dans la neige pour réussir à alerter un camionneur qui a appelé les secours. Il a ensuite escorté les secouristes jusqu’aux deux hommes qui souffraient d’hypothermie.

Lors de la cérémonie, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a remis des distinctions à 16 Québécoises et Québécois qui ont risqué leur propre vie pour sauver celle d'une autre personne. Cinq personnes ont reçu une médaille du civisme et 11 ont obtenu une mention d'honneur. Des actes d’héroïsme de 2019 et 2020 ont été soulignés.