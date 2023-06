Il faut des mesures pour encourager la construction de logements, croit Karl Blackburn

Avec les élus municipaux, des acteurs du milieu de l’habitation notamment, il signe une lettre adressée au premier ministre du Québec, François Legault.

La hausse des taux d'intérêt, la spirale inflationniste dans laquelle on se retrouve fait en sorte que plusieurs promoteurs actuellement reportent ou annulent des projets en attendant que la tempête passe , a plaidé le président et chef de la direction du CPQ , Karl Blackburn, lors d'une entrevue accordée au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Or, selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), il faudrait plutôt encourager les nouveaux chantiers, puisqu’il manque 100 000 logements dans la province pour répondre aux besoins des citoyens.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n’y a presque plus de logements disponibles, indiquaient les données d'octobre 2022 de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). À Roberval, par exemple, le taux d'inoccupation est de 0 %. À Alma, il s’élève à 0,3 %.

Québec devrait ainsi déployer des efforts substantiels en concertation avec Ottawa pour s’assurer que la récession ne vienne pas freiner la construction de logements , croit Karl Blackburn.

Karl Blackburn est le président et le chef de la direction du Conseil du patronat du Québec depuis juin 2020. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Signataires

Les maires et mairesses de Laval, de Longueuil, de Gatineau, de Rimouski, de Trois-Rivières et le vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal ont uni leur voix à celle du CPQ pour demander à François Legault de résoudre la crise du logement historique que nous traversons.

Différents organismes ont aussi signé la lettre : Centraide du Grand Montréal, l’Institut de développement urbain du Québec, le Regroupement québécois des résidences pour aînés, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, l’Association de la construction du Québec et la Fédération des chambres de commerce du Québec.

Nous nous dirigeons vers la baisse [du nombre] de mises en chantier résidentielles la plus prononcée depuis 1995, alors que l’une des manières de réduire de façon durable la surchauffe immobilière est d’augmenter l’offre. Nous devons tous travailler ensemble. Plus que jamais, il faut insister pour établir une action résolue et concertée face à la crise en habitation , indiquent les signataires.

Ils demandent des actions concrètes et immédiates .

Devant les nombreuses causes qui accentuent de jour en jour les effets de la crise, nous joignons nos voix afin de réclamer que soit réuni l’ensemble des décideurs pour que d’abord ceux-ci prennent la pleine mesure de la gravité de la situation, identifient ensemble les freins et adoptent une feuille de route commune incorporant des actions concertées avec des cibles et un échéancier à respecter , demandent les signataires.

Les logements à louer sont rares au Québec. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Problème pour les employeurs

Selon le président du CPQ , la pénurie d’habitation constitue une entrave aux entrepreneurs du Québec, car elle en force plusieurs à reporter ou à annuler des projets d'investissement, faute de pouvoir héberger de nouveaux travailleurs.

« Certains employeurs actuellement sont en train d'être des agents immobiliers, donc d'être préoccupés pour trouver du logement pour leurs employés alors qu'ils devraient être davantage concentrés sur la prospérité de leur propre organisation. » — Une citation de Karl Blackburn, président du Conseil du patronat du Québec

Questionné au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean quant à ce que le CPQ peut apporter dans la recherche de solutions à la crise du logement, il a répondu que l’organisme représente 70 000 employeurs à travers toutes les régions du Québec. Il est clair que les employeurs ont des idées, ont des propositions, ont des projets à mettre sur pied et dans ce contexte , a-t-il conclu.

