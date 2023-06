Retards de CaféTO : des pertes pour des restaurateurs torontois

Ce processus aurait dû commencer plus tôt pour que les restaurateurs aient plus de temps pour se préparer , a déclaré Tomas Morana, le propriétaire de Bar Volo, dans une entrevue à l'émission de CBC Metro Morning.

La Ville a informé le propriétaire que le bar ne pourrait avoir de terrasse cette année, en lui offrant l’option de faire appel à la décision. Après avoir envoyé une lettre de soutien de sa conseillère municipale, Tomas Morana vient de recevoir une seconde lettre de refus.

« Nous avons dépensé beaucoup d’argent pour l’équipement et les meubles. Des dizaines de milliers de dollars, ce n’est pas une petite somme d’argent. Vu qu’on n’aura pas de terrasse cet été, c’est une grosse perte d’argent. » — Une citation de Tomas Morana, propriétaire de Bar Volo

La Ville a reçu plus de 500 demandes de restaurateurs dont 330 avaient été acceptées lundi dernier. La mairesse adjointe Jennifer McKelvie a annoncé mercredi que la Ville aurait terminé le processus d’approbation dimanche.

Le programme CaféTO a été lancé durant la pandémie pour permettre aux bars et aux restaurants d’aménager des terrasses sur des sections du trottoir ou de la chaussée du printemps à l’automne. Cette mesure a aidé les restaurateurs durant les périodes de confinement pendant lesquelles seuls les repas en plein air étaient autorisés.

De son côté, Harsh Chawla, un des propriétaires du restaurant indien Pukka, a obtenu l'autorisation de la Ville, mais il affirme que les démarches ont été plus stressantes que les années précédentes.

Le processus était beaucoup plus pénible. On a dû faire des pieds et des mains , a-t-il dit.

La terrasse de Pukka peut accueillir 45 personnes, ce qui représente une grosse augmentation de revenus pour le restaurant.

Harsh Chawla déplore le fait que la terrasse n'ait pu ouvrir plus tôt. Des clients auraient pu en profiter dès la troisième semaine de mai, alors qu'il faisait beau.

Mais je comprends que la vérification de la Ville soit requise , a-t-il ajouté.

Un processus d’évaluation plus rigoureux

Le processus de vérification s’est intensifié cette année en raison de l’évolution du programme CaféTO, qui est devenu permanent.

« Nous avons changé le programme pour améliorer la sécurité et l’accessibilité dans notre ville. C’est important d’être minutieux quand nous utilisons l’espace public pour permettre de générer de l'activité économique. » — Une citation de Jennifer McKelvie, mairesse adjointe

La Ville doit s’assurer que les rampes d'accès aux trottoirs et aux terrasses soient libres d'encombrement et que les véhicules d’urgence puissent circuler. Cela requiert la participation de nombreux départements, dont le secteur de transport et celui des services médicaux d'urgence.

Par conséquent, le processus d'approbation est plus long et plus rigoureux, selon Meg Marshall, gestionnaire de l'association des commerçants de la rue Ossington. Elle affirme que la Ville doit imposer des règlements plus stricts et des frais plus élevés.

En tant que programme permanent, il y a des vérifications de sécurité et de faisabilité. La Ville réalise que certains commerces qui étaient admissibles au programme auparavant ne le sont plus , a expliqué Meg Marshall.

Dans le cas de Bar Volo, la Ville a décidé que c'était une question de sécurité, car l’ajout d’une terrasse empêcherait la circulation des véhicules sur la rue St Nicholas.

Je comprends que la vérification se complique, mais j’aimerais pouvoir mieux communiquer avec la Ville pour trouver une solution, comme une terrasse à taille réduite , a suggéré le propriétaire, Tomas Morana.

Des terrasses qui dynamisent Toronto

Pour les prochaines années, Meg Marshall espère que le processus de vérification sera moins long, pour préserver les retombées positives que les terrasses ont eues durant la pandémie.

« Les terrasses ont dynamisé la ville en invitant de nouvelles personnes à explorer de nouveaux quartiers. » — Une citation de Meg Marshall, gestionnaire de l'association des commerçants de la rue Ossington

Tomas Morana espère que les autres restaurateurs qui sont en attente pourront ouvrir une terrasse pour leurs clients.

Ça crée une belle culture et une belle communauté dans notre ville durant l’été , a-t-il dit.

