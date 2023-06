Vague de démissions au bureau de projet pour le tramway de Gatineau

La démission du directeur du bureau de projet intervient alors que la STO est toujours en attente du financement fédéral. En novembre dernier, le conseiller municipal et président du transporteur gatinois, Jocelyn Blondin, avait averti que les fonds dédiés au bureau de projet du tramway étaient quasiment épuisés.

On avait 16 millions de dollars de budget de fonctionnement pour le bureau de projet. On arrive tout près de la fin de ce financement-là. On attendait 175 millions de dollars et on attend toujours , avait-il déploré, indiquant que le bureau de projet ne pourrait fonctionner que quelques mois après les Fêtes.

En juin 2022, la STO avait déjà lancé un appel au fédéral pour signaler que les retards dans l’annonce de son financement engendreraient des frais supplémentaires. Il avait alors affirmé que la prochaine étape liée au développement du tramway s’élèverait à 200 millions de dollars. Une somme supérieure à 25 millions de dollars par rapport aux estimations précédentes.

Plus récemment, en mars dernier, les gouvernements fédéral et provincial du Québec avaient annoncé avoir conclu une entente bilatérale intégrée pour le financement des infrastructures. Celle-ci devait servir notamment à faire avancer le projet de tramway à Gatineau.

Le gouvernement fédéral soutient que sa participation dans ce projet structurant de l'ouest de Gatineau n'est pas du tout remise en question. Ottawa pourrait d'ailleurs annoncer un investissement en ce sens le mois prochain, en juillet.

Le député libéral fédéral de Hull-Aylmer, Greg Fergus, affirme qu'il reste toujours confiant que le fédéral sera au rendez-vous avec son partenaire, le Québec, pour financer la prochaine étape du projet du tramway de Gatineau .

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Patrick Foucault et d’Alexandra Angers