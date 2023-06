Joël Leblanc, l’organisateur de Lévisium, constate que les festivals de sciences sont communs dans les grandes villes.

Londres a son festival, New York a son festival , Copenhague, Montréal a son festival de science qui s’appelle Eurêka! On a embarqué dans ce train-là et ici, dans la région [...], on a décidé d’en créer un , souligne-t-il.

Cette idée de festival a germé il y a quelques années, mais l'organisateur attendait la bonne occasion pour la réaliser.

« Il faut attendre que certaines planètes s'alignent, que des collaborations avec la Ville arrivent à démarrer. » — Une citation de Joël Leblanc, organisateur de Lévisium

Il remarque par ailleurs une popularité grandissante autour du domaine de la science dans la région.

Il y a une maison des sciences qui arrive dans deux ou trois ans, chapeautée par le Musée de la civilisation. À Lévis, j’ai eu le plaisir de créer le bunker de la science. [...] Il y a plein d’initiatives , note-t-il.

Émerveiller les festivaliers

Le Lévisium propose une programmation diversifiée et Luc Langevin et Boucar Diouf font partie des invités attendus au festival.

Des spectacles, des ateliers, une vingtaine de kiosques, un cachalot gonflable grandeur nature, où il sera possible de le visiter de l’intérieur, et bien plus encore seront présentés dans l’objectif d’émerveiller les amateurs de science.

Mireille s’intéresse au premier festival de science présenté à Lévis ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Mireille s’intéresse au premier festival de science présenté à Lévis. Contenu audio de 6 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 6 minutes

« Montrer la science sous un nouveau jour, la rendre ludique et dynamique. » — Une citation de Joël Leblanc, organisateur de Lévisium

Chaque personne invitée a un potentiel d’émerveillement et d’étonnement , estime M. Leblanc

Valérie Borne, qui tient un kiosque d'entomophagie, l’action de manger des insectes, souhaite ouvrir la discussion autour de cette pratique.

C'est plus facile de « s'initier à la consommation d'insectes » lorsqu'ils sont sous forme de barre tendre, croit Valérie Borne. Photo : Radio-Canada / Mireille Roberge

On veut briser des barrières qui pourraient faire en sorte qu’on serait réticents à entrer dans cette tendance alimentaire , indique-t-elle

Les festivaliers seront invités à mettre les mains à la pâte , indique Joël Leblanc.

Avec la collaboration de Mireille Roberge