Au Global Energy Show, le pétrole et le gaz n’ont plus le devant de la scène

Au rendez-vous annuel de l’industrie énergétique à Calgary, le Global Energy Show, les énormes machines d’extraction du pétrole ont disparu. À la place, le solaire, l’hydrogène et d’autres technologies de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’imposent de plus en plus.

Le changement est évident à la partie foire de l’événement qui se tient au centre-ville de Calgary jusqu’à jeudi. À côté d’une énorme bobine de tuyau, l’un des plus grands stands appartient à l’entreprise LONGi, un fabricant international de cellules photovoltaïques.

Il s’agit de la deuxième participation de la compagnie au Global Energy Show et selon le responsable du développement des affaires de Longi Canada, Mike McFadden, l’intérêt ne faiblit pas.

La moitié de nos clients sont des entreprises de pétrole et de gaz et ils ont fait d’énormes efforts pour ajouter le solaire à leur production énergétique , explique-t-il. Ce sont de gros émetteurs [de gaz à effet de serre]. Ils veulent devenir plus verts et obtenir des crédits carbone, ce que les fermes solaires leur permettent de faire.

Un peu plus loin, le stand d’ATI Watt ne désemplit pas non plus. L’entreprise offre des bornes de recharge, des batteries et des logiciels pour maximiser l’utilisation de l’électricité produite à partir du solaire.

Un des responsables de l’entreprise, Cody Chatfield, explique que l’augmentation des coûts de l’électricité rend de plus en plus attractifs les produits d’ATI-Watt. La fluctuation des prix et la tendance à la hausse des prix [de l’électricité] ont diminué les marges de profit des entreprises. Accéder à de l’énergie solaire ou renouvelable pour au moins diminuer les coûts devient vraiment rentable.

ATI-Watt, connu aussi sous le nom de Aspire Technology, vante les avantages économiques du solaire. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Après seulement 24 heures de présence, quelques occasions d’affaires se sont déjà présentées, selon M. Chatfield. L’événement les aide aussi à faire tomber quelques réticences, notamment sur le retour sur investissement de leurs produits.

Une demande internationale

Les organisateurs du Global Energy Show souhaitaient cette transformation de la grand-messe du pétrole et du gaz, connu avant sous le nom de Global Petroleum Show. Le vice-président à l’énergie de DMG Events, Nick Samain, s’amuse que la foire n’est plus le Costco de l’exploitation pétrolière .

La transition énergétique est le thème central des conférences. Quand vous marchez dans les allées, vous ne pouvez plus faire la distinction entre les entreprises pétrolières et gazières et les entreprises d’énergie renouvelable , note-t-il.

Avec la fin des restrictions sanitaires, des joueurs internationaux sont de retour à ce type d’événement et selon M. Samain, ils sont friands d’innovations comme l’hydrogène et la capture et le stockage du carbone.

C’est de cela dont ils veulent parler à l’événement , explique-t-il.

Les énormes pièces d'équipement du secteur énergétique n'ont pas complètement disparu, mais elles sont moins présentes au Global Energy Show. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

L’industrie pétrolière et gazière est toutefois loin d’avoir disparu. La plupart des discussions tournent autour des manières de diminuer les émissions de cette industrie et non de diminuer sa production.

Au podium, mardi, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, lui a d’ailleurs apporté son soutien. Le monde a besoin de pétrole et de gaz naturel , a-t-elle répété.

Les organisateurs s'attendent à 30 000 visiteurs de 110 pays différents.