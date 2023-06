Une baleine échouée découverte sur une plage de la Péninsule acadienne

Une baleine échouée a été vue par plusieurs témoins mardi soir et mercredi dans le secteur de Cap-Bateau, qui se trouve dans la municipalité de Lamèque.

Mardi soir vers 18 h, Denise Thibodeau marchait le long de la plage de Cap-Bateau dans l’est de la Péninsule acadienne. Au début, c'était difficile à voir ce que ça pouvait être mais plus j'approchais, plus je me disais ça ressemble à une baleine , raconte-t-elle. À ce moment-là, le cétacé se trouvait encore à plusieurs mètres du rivage.

Armandine Haché qui habite à côté de la plage, l’a vu mercredi à la mi journée. La baleine morte s’est rapprochée de la plage. La résidente a appelé les autorités pour la signaler. Elle dit avoir vu des officiers de pêche venir observer la baleine mercredi dans l’après-midi.

La baleine a échoué au Cap-Bateau, au Nouveau-Brunswick. Photo : Armandine Haché

C’est impressionnant, c’est gros assez , explique-t-elle. Selon les deux femmes, la baleine mesurerait entre 20 et 25 pieds de long.

Ça fait 55 ans qu’on reste là et c’est la première fois qu’on voit ça , assure Armandine Haché. Denise Thibodeau, qui réside dans la région depuis huit ans, n’avait jamais vu de baleine échouée auparavant.

J'étais surprise et triste en même temps. Ça fait pitié de voir ça , estime-t-elle.